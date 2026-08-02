Tragedie aviatică în Peru. 13 oameni au murit după ce un avion turistic de mici dimensiuni s-a prăbușit – VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 aug. 2026, 09:15

Tragedie aviatică în Peru. Toți cei 13 ocupanți ai unui avion turistic de mici dimensiuni au murit după ce aeronava s-a prăbușit în zona unuia dintre cele mai populare situri arheologice din lume. Cei 11 pasageri erau turiști străini.

Distribuie articolul