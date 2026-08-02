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Tragedie aviatică în Peru. 13 oameni au murit după ce un avion turistic de mici dimensiuni s-a prăbușit – VIDEO

Accident de avion in Peru

Accident de avion in Peru

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 aug. 2026, 09:15

Tragedie aviatică în Peru. Toți cei 13 ocupanți ai unui avion turistic de mici dimensiuni au murit după ce aeronava s-a prăbușit în zona unuia dintre cele mai populare situri arheologice din lume. Cei 11 pasageri erau turiști străini.

Aeronava survola situl arheologic al liniilor Nazca în momentul prăbușirii, care a avut loc sâmbătă. La bord se aflau unsprezece pasageri și doi piloți.

”Având în vedere gravitatea accidentului, nu există supraviețuitori. Până în prezent, am recuperat patru cadavre”, a declarat un oficial local din poliție, citat de AFP.

Oficialii și-au exprimat ”profunda tristețe” față de accident și au transmis ”sincere condoleanțe familiilor persoanelor decedate”.

Printre pasageri se numărau doi turiști germani, doi spanioli și șapte italieni, a relatat agenția de știri de stat a Peruului. Cauza prăbușirii nu este încă stabilită.

Liniile Nazca reprezintă o atracție turistică populară și un sit inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, situat în sudul Peruului, cunoscut pentru desenele antice cu animale realizate în nisipul deșertului. Turiștii survolează adesea zona în avioane de mici dimensiuni pentru a vedea amploarea acestor desene.

Oficialii și-au exprimat ”profunda tristețe” față de accident și au transmis ”sincere condoleanțe familiilor persoanelor decedate”.

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