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Extern· 1 min citire
Tragedie aviatică în Peru. 13 oameni au murit după ce un avion turistic de mici dimensiuni s-a prăbușit – VIDEO
Accident de avion in Peru
Tragedie aviatică în Peru. Toți cei 13 ocupanți ai unui avion turistic de mici dimensiuni au murit după ce aeronava s-a prăbușit în zona unuia dintre cele mai populare situri arheologice din lume. Cei 11 pasageri erau turiști străini.
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