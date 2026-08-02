Trump a anunțat că SUA și Israelul opresc atacurile planificate asupra Iranului cu o singură condiție

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 aug. 2026, 09:23

Președintele american Donald Trump a declarat că SUA și Israelul au convenit să suspende noile atacuri planificate asupra Iranului. Decizia a fost luată la cererea Teheranului și a altor țări din regiune, cu condiția ca se să se ajungă rapid la un acord, au relatat agențiile internaționale.

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