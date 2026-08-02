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Trump a anunțat că SUA și Israelul opresc atacurile planificate asupra Iranului cu o singură condiție

Donald Trump și Benjamin Netanyahu (Profimedia)

Donald Trump și Benjamin Netanyahu (Profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 aug. 2026, 09:23

Președintele american Donald Trump a declarat că SUA și Israelul au convenit să suspende noile atacuri planificate asupra Iranului. Decizia a fost luată la cererea Teheranului și a altor țări din regiune, cu condiția ca se să se ajungă rapid la un acord, au relatat agențiile internaționale.

Într-un mesaj pe platforma sa Truth Social, Trump a indicat că SUA sunt pregătite să lanseze un atac care „va avea un nivel de teroare militară, forță și putere nemaiîntâlnite de la al Doilea Război Mondial”.

„Totuși, Iranul și alte țări din Orientul Mijlociu tocmai ni s-au cerut să încetăm toate atacurile”, a scris președintele. „Pe baza acestei solicitări, am fost de acord să anulez atacul, cu condiția să putem ajunge rapid la un acord. Israelul mi se alătură în acest angajament”, a adăugat liderul de la Casa Albă

Potrivit lui Trump, aliații din Orientul Mijlociu au convenit deja asupra parametrilor unui acord pentru a pune capăt conflictului.

Acesta ar include „deschiderea imediată, completă și completă a Strâmtorii Hormuz și sfârșitul amenințării nucleare din partea Iranului ”, a spus el, citat de Associated Press.

Anunțul vine după luni de tensiuni sporite.

Teheranul nu a comentat încă public declarația președintelui SUA.

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