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Extern· 2 min citire
Drept la replică de la MAE după informațiile despre vânzarea clădirii statului român din Manhattan
Ministerul Afacerilor Externe
Publicat1 aug. 2026, 18:09
SursăRealitatea PLUS
Ministerul de Externe vine cu un drept la replică după informațiile potrivit cărora Oana Țoiu ar fi discutat despre vânzarea clădirii statului român din Manhattan. MAE susține că nu există un astfel de plan și că niciun imobil din patrimoniul instituției nu este scos la vânzare. Iar în cazul chiriei ambasadorului Andrei Muraru, MAE spune că reședința actuală este închiriată de la Departamentul de Stat al SUA. Iar prețul chiriei a fost negociat în scădere cu aproape 30% față de cel solicitat inițial.
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