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Drept la replică de la MAE după informațiile despre vânzarea clădirii statului român din Manhattan

Ministerul Afacerilor Externe

Ministerul Afacerilor Externe

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat1 aug. 2026, 18:09
SursăRealitatea PLUS

Ministerul de Externe vine cu un drept la replică după informațiile potrivit cărora Oana Țoiu ar fi discutat despre vânzarea clădirii statului român din Manhattan. MAE susține că nu există un astfel de plan și că niciun imobil din patrimoniul instituției nu este scos la vânzare. Iar în cazul chiriei ambasadorului Andrei Muraru, MAE spune că reședința actuală este închiriată de la Departamentul de Stat al SUA. Iar prețul chiriei a fost negociat în scădere cu aproape 30% față de cel solicitat inițial.

„Ministerul Afacerilor Externe nu are în vedere vânzarea niciunuia dintre imobilele aflate în administrarea sa. Dimpotrivă, prioritatea instituției o reprezintă investițiile destinate modernizării, întreținerii și renovării patrimoniului imobiliar, în vederea asigurării unor condiții optime pentru desfășurarea activității misiunilor diplomatice și a oficiilor consulare ale României”, a transmis Ministerul de Externe.

Răspunsul MAE vine după ce Oana Țoiu a declarat că una dintre cele mai importante misiuni diplomatice ale țării noastre, cea de la Washington, unde Andrei Muraru, apropiatul lui Ilie Bolojan, este ambasador, funcționează în spații închiriate și că imobilul aflat în proprietatea statului român are nevoie de renovări, deci, de alte sume colosale.

De altfel, începând din luna martie a acestui an, Ilie Bolojan a redus bugetul Ministerul Afacerilor Externe cu 600.000 de lei. Cheltuielile cu reparaţiile curente ale celor 149 de sedii, ambasade şi consulate ajung la 1% din bugetul MAE. Asta în condiţiile în care cele 149 de sedii ale României în lume, 54 de consulate şi 95 de ambasade, necesită reparaţii urgente. La Bonn, picură din tavan când plouă şi stă să cadă, iar în Statele Unite, angajaţii ar fi făcut reparaţii din propriul buzunar, spun jurnaliștii.

Dacă Ilie Bolojan și Oana Țoiu vorbesc despre economii, la Washington costurile rămân tot la nivel ridicat. Imobilul în care locuiește Muraru ar avea 46 de camere, 8 dormitoare, 8 băi și piscină și ar fi amplasat pe o proprietate de peste 2000 de metri pătrați.

„Reședința de dinainte era tot o reședință închiriată de la Departamentul de Stat, care avea o chirie de 13.500 dolari. Actuală reședința are o chirie de 21.000”, spunea Andrei Muraru într-un interviu.

Chiar și așa MAE spune că prețul chiriei a fost negociat în scădere cu aproape 30% față de cel solicitat inițial. 

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