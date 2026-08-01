Șoc în Kosovo. Rămășițele umane, găsite într-o groapă comună din războiul din anii 1990

Publicat 1 aug. 2026, 17:06 Actualizat 1 aug. 2026, 17:07 Sursă Agerpres

Experții criminaliști din Kosovo au recuperat cadavrele a șapte persoane dintr-o groapă comună ce ar putea conține rămășițele a peste 20 de albanezi kosovari dispăruți în timpul războiului din 1998-1999 dintre forțele sârbe și separatiștii albanezi kosovari, a anunțat sâmbătă prim-ministrul Albin Kurti, conform AFP.

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