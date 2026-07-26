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Mediu· 1 min citire
Deșeuri de plastic transformate în combustibil pentru avioane
Deșeuri
Publicat26 iul. 2026, 10:35
SursăRealitatea PLUS
Cercetătorii chinezi au dezvoltat o tehnologie care transformă deșeurile de plastic în combustibil pentru avioane. Descoperirea ar putea reduce atât poluarea, cât și dependența de sursele clasice.
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