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Deșeuri de plastic transformate în combustibil pentru avioane

Deșeuri

Deșeuri

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat26 iul. 2026, 10:35
SursăRealitatea PLUS

Cercetătorii chinezi au dezvoltat o tehnologie care transformă deșeurile de plastic în combustibil pentru avioane. Descoperirea ar putea reduce atât poluarea, cât și dependența de sursele clasice.

China transformă deșeurile de plastic în combustibil

Noua metodă permite transformarea plasticului în combustibil în condiții mai eficiente și cu un control mai bun al produselor obținute.

Dacă va fi aplicată la scară largă, tehnologia ar putea valorifica milioane de tone de deșeuri care ajung anual la gropile de gunoi sau în natură.

Specialiștii consideră că această inovație ar putea reprezenta un pas important atât în lupta împotriva poluării cu plastic, cât și în reducerea emisiilor generate de transportul aerian.

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