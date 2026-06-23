Operațiune amplă împotriva transporturilor ilegale de deșeuri: aproape 100 de tone oprite la intrarea în România

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 23 iun. 2026, 21:07

O acțiune de control desfășurată la nivel național a dus la blocarea unor cantități semnificative de deșeuri la granițele României, în cadrul uneia dintre cele mai extinse intervenții recente pentru prevenirea traficului ilegal de deșeuri. Autoritățile au utilizat pentru prima dată scanarea cu raze X pentru verificarea camioanelor de mare tonaj.

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