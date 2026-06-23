Operațiune amplă împotriva transporturilor ilegale de deșeuri: aproape 100 de tone oprite la intrarea în România

O acțiune de control desfășurată la nivel național a dus la blocarea unor cantități semnificative de deșeuri la granițele României, în cadrul uneia dintre cele mai extinse intervenții recente pentru prevenirea traficului ilegal de deșeuri. Autoritățile au utilizat pentru prima dată scanarea cu raze X pentru verificarea camioanelor de mare tonaj.
Mii de camioane verificate în cadrul unei operațiuni naționale
În perioada 15-19 iunie 2026, echipele mixte de control au verificat peste 4.000 de transporturi pe principalele coridoare rutiere și în zonele de intrare în țară.
Acțiunea, denumită Operațiunea WiSE 2026, a fost coordonată de Garda Națională de Mediu, în colaborare cu Poliția de Frontieră Română, Poliția Română, Autoritatea Vamală Română și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.
Potrivit autorităților, verificările au vizat în special transporturile cu risc ridicat de neconformitate, identificate pe baza analizelor de risc.
Scanare cu raze X în premieră pentru camioane de mare tonaj
Elementul central al operațiunii a fost utilizarea sistemului mobil ROBOSCAN ML64, un echipament de scanare cu raze X achiziționat prin PNRR, folosit pentru prima dată în acest tip de controale.
Tehnologia a permis inspectarea rapidă și neintruzivă a camioanelor, containerelor și semiremorcilor, fără a fi necesară descărcarea mărfii. Practic, autoritățile au putut analiza structura încărcăturilor și identifica posibile neconcordanțe, precum:
compartimente ascunse în vehicule
diferențe de densitate în marfă
bunuri nedeclarate
deșeuri disimulate sub formă de produse second-hand
Aproape 100 de tone de deșeuri blocate la frontieră
În urma controalelor, rezultatele au fost semnificative:
99.790 kg de deșeuri oprite la intrarea în România
20.440 kg de deșeuri respinse la export
264.475 kg de deșeuri plasate sub sigiliu pentru verificări suplimentare
60.000 lei amenzi aplicate pentru încălcarea legislației de mediu
În total, peste 384 de tone de materiale au fost fie blocate, fie introduse sub monitorizare strictă pentru stabilirea trasabilității și a destinației finale.
Tipuri de deșeuri cu risc ridicat, vizate de controale
Autoritățile au identificat mai multe categorii de transporturi cu potențial ridicat de fraudă sau declarare incorectă, printre care:
anvelope uzate
deșeuri electrice și electronice
resturi din construcții și demolări
deșeuri textile
bunuri declarate fals ca produse second-hand sau efecte personale
Control adaptat la noile condiții din spațiul Schengen
Operațiunea s-a desfășurat în contextul noilor reguli de mobilitate din Spațiul Schengen, care au modificat modul de realizare a controalelor la frontieră.
Reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu au subliniat că eliminarea controalelor sistematice nu înseamnă reducerea vigilenței, ci trecerea la verificări mobile, mai rapide și mai bine direcționate, bazate pe analiză de risc.
Autoritățile anunță că vor intensifica verificările și în perioada următoare, cu accent pe trasabilitatea deșeurilor și pe monitorizarea strictă a transporturilor suspecte până la destinația finală.