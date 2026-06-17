Alertă de mediu în Botoșani, după ce 300 de litri de soluție de erbicidat au ajuns într-un curs de apă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 09:24

Este alertă de mediu în județul Botoșani, după ce o instalație de erbicidat s-a răsturnat în cursul de apă Cozancea, pe raza comunei Lunca. În urma incidentului, aproximativ 300 de litri de soluție folosită pentru erbicidarea culturilor de floarea-soarelui au ajuns în apă.

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