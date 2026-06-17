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Alertă de mediu în Botoșani, după ce 300 de litri de soluție de erbicidat au ajuns într-un curs de apă

Garda de mediu Botoșani

Garda de mediu Botoșani

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 09:24

Este alertă de mediu în județul Botoșani, după ce o instalație de erbicidat s-a răsturnat în cursul de apă Cozancea, pe raza comunei Lunca. În urma incidentului, aproximativ 300 de litri de soluție folosită pentru erbicidarea culturilor de floarea-soarelui au ajuns în apă.

La fața locului au intervenit reprezentanți ai Gărzii de Mediu, ISU, Poliției, Sistemului de Gospodărire a Apelor și ai administrației locale. Autoritățile au început măsuri pentru limitarea efectelor poluării și pentru monitorizarea apei din zona afectată.

Autoritățile au barat cursul de apă pentru a limita poluarea

Pentru a împiedica răspândirea undei de apă contaminată, autoritățile au intervenit prin bararea temporară a cursului de apă. În același timp, se lucrează la evacuarea lichidului contaminat, astfel încât efectele incidentului să fie reduse cât mai mult. Au fost prelevate probe de apă atât din zona afectată, cât și din aval de barajul temporar făcut pentru limitarea poluării. Cursul de apă urmează să fie monitorizat de reprezentanții Sistemului de Gospodărire a Apelor Botoșani până când indicatorii de calitate ai apei se vor stabiliza.

Oamenii sunt sfătuiți să nu adape animalele în zona afectată

Primăria a transmis un avertisment către populație, iar oamenilor li se recomandă să nu adape animalele în zona afectată până la înlăturarea pericolului. Măsura rămâne valabilă până când autoritățile vor confirma că apa nu mai prezintă risc, conform presei locale.

“S-au prelevat probe de apă din zonă afectată și în aval de barajului temporar executat pentru limitarea undei de apă contaminată. Cursul de apă va fi monitorizat de reprezentanții Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoșani. Până la stabilizarea indicatorilor de calitate ai cursului de apă se interzice adăptarea animalelor in zonă”, a precizat comisar șef Cristina Kashyap, de la Garda de Mediu Botoșani.

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