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Locale· 2 min citire
Alertă de mediu în Botoșani, după ce 300 de litri de soluție de erbicidat au ajuns într-un curs de apă
Garda de mediu Botoșani
Este alertă de mediu în județul Botoșani, după ce o instalație de erbicidat s-a răsturnat în cursul de apă Cozancea, pe raza comunei Lunca. În urma incidentului, aproximativ 300 de litri de soluție folosită pentru erbicidarea culturilor de floarea-soarelui au ajuns în apă.
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