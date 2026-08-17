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Incendiu la o mănăstire din Suceava. Flăcările au cuprins Paraclisul, iar pompierii se luptă să împiedice extinderea focului

Incendiu

Incendiu

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 17 aug. 2026, 17:38

Intervenție de urgență a pompierilor, luni, la o mănăstire din județul Suceava. Un incendiu a izbucnit la Paraclisul Mănăstirii din localitatea Sfântu Ilie, iar degajările importante de fum au alertat autoritățile. Pompierii au mobilizat mai multe echipaje și acționează pentru stingerea completă a focului. Până la acest moment, nu au fost raportate victime.

Incendiul a izbucnit la Paraclisul Mănăstirii din Sfântu Ilie, iar situația a necesitat intervenția rapidă a pompierilor militari din cadrul Detașamentului Suceava.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta prin degajări mari de fum și există riscul ca flăcările să se extindă la întreaga construcție.

Pompierii au mobilizat numeroase echipaje

Pentru gestionarea situației, ISU Suceava a trimis la fața locului un dispozitiv format din mai multe autospeciale.

Intervenția a inclus:

patru autospeciale de stingere cu apă și spumă;

o autospecială pentru salvare și lucru la înălțime;

o autospecială pentru descarcerare;

o ambulanță SMURD B2.

Mobilizarea importantă de forțe a fost necesară din cauza riscului ca incendiul să se propage rapid.

Pericol de extindere la întreaga construcție

Potrivit pompierilor, în momentul sosirii echipajelor exista posibilitatea ca focul să cuprindă întreaga clădire.

De asemenea, flăcările puteau ajunge și la alte obiective aflate în apropierea mănăstirii, astfel că pompierii au acționat pentru limitarea propagării incendiului.

Intervenția s-a concentrat atât asupra focarului, cât și asupra protejării construcțiilor din vecinătate.

Incendiul a fost localizat

Datele transmise ulterior de ISU Suceava arată că incendiul a fost localizat, iar echipele de intervenție continuă operațiunile pentru lichidarea completă a focarelor.

În această etapă, pompierii verifică zonele afectate și urmăresc să elimine orice posibilitate de reaprindere.

Până la momentul transmiterii informațiilor oficiale, nu au fost anunțate persoane rănite sau decedate în urma incendiului.

Cauza izbucnirii focului urmează să fie stabilită după finalizarea intervenției și efectuarea cercetărilor specifice.

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