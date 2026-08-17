Advertising
Advertising
Locale· 2 min citire
Incendiu la o mănăstire din Suceava. Flăcările au cuprins Paraclisul, iar pompierii se luptă să împiedice extinderea focului
Incendiu
Intervenție de urgență a pompierilor, luni, la o mănăstire din județul Suceava. Un incendiu a izbucnit la Paraclisul Mănăstirii din localitatea Sfântu Ilie, iar degajările importante de fum au alertat autoritățile. Pompierii au mobilizat mai multe echipaje și acționează pentru stingerea completă a focului. Până la acest moment, nu au fost raportate victime.
Citește și
- 17:26Ei sunt Vlad și Ionuț, cei doi frați care au murit înecați în mare, la Olimp. Sora celor doi a asistat la întreaga tragedie -FOTO
- 16:12Incendiu de proporții la o hală cu deșeuri și mase plastice din județul Prahova. A fost emis un mesaj RO-ALERT-FOTO/VIDEO
- 15:43Transalpina și Transfăgărășanul, în topul celor mai spectaculoase șosele din Europa. România ocupă două locuri consecutive
- 15:27Polițist rănit în Maramureș după ce autospeciala a fost lovită cu o piatră. Parchetul a deschis anchetă pentru ultraj
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News