Incendiu la o mănăstire din Suceava. Flăcările au cuprins Paraclisul, iar pompierii se luptă să împiedice extinderea focului

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 17 aug. 2026, 17:38

Intervenție de urgență a pompierilor, luni, la o mănăstire din județul Suceava. Un incendiu a izbucnit la Paraclisul Mănăstirii din localitatea Sfântu Ilie, iar degajările importante de fum au alertat autoritățile. Pompierii au mobilizat mai multe echipaje și acționează pentru stingerea completă a focului. Până la acest moment, nu au fost raportate victime.

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