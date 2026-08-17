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Locale· 1 min citire
Incendiu puternic în apropiere de Chilia Veche. Flăcările amenință fondul forestier din zona Ostrovului Babina -VIDEO
FOTO: ISU
Un incendiu puternic de vegetație uscată a izbucnit luni, în zona Ostrovului Babina, în apropiere de Chilia Veche, județul Tulcea. Flăcările amenință să se extindă către fondul forestier, iar pompierii intervin pentru localizarea și lichidarea focarelor.
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