Incendiu puternic în apropiere de Chilia Veche. Flăcările amenință fondul forestier din zona Ostrovului Babina -VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 18:24

Un incendiu puternic de vegetație uscată a izbucnit luni, în zona Ostrovului Babina, în apropiere de Chilia Veche, județul Tulcea. Flăcările amenință să se extindă către fondul forestier, iar pompierii intervin pentru localizarea și lichidarea focarelor.

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