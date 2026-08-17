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Autocamion încărcat cu pământ, răsturnat pe Valea Oltului, în județul Sibiu. Traficul se desfășoară pe un singur fir - FOTO

FOTO: Colaj Realitatea.NET

FOTO: Colaj Realitatea.NET

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 17:50

Un autocamion încărcat cu pământ s-a răsturnat, luni după-amiază, pe Valea Oltului, în județul Sibiu. În urma accidentului, șoferul a fost rănit, iar traficul în zonă se desfășoară pe un singur fir, valorile de trafic fiind în creștere.

Sensul de mers Râmnicu Vâlcea – Sibiu este blocat

”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe DN 7, la kilometrul 252, în zona localităţii Boiţa, judeţul Sibiu, un autocamion încărcat cu pământ s-a răsturnat pe carosabil”, anunnţă, luni, Centrul Infotrafic.

În urma accidentului, conducătorul auto a fost rănit și se află în evaluare medicală.

Potrivit primelor verificări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit că un bărbat de 27 de ani, din localitatea Sebeșu de Sus, conducea un autocamion încărcat cu pământ pe DN 7. Din motive care urmează să fie stabilite, acesta a pierdut controlul asupra vehiculului, care s-a răsturnat pe carosabil.

La locul accidentului, traficul rutier se desfășoară alternativ, sensul de mers Râmnicu Vâlcea – Sibiu fiind blocat. Valorile de trafic sunt în creștere.

Potrivit estimărilor, circulația ar urma să fie reluată în condiții normale în jurul orei 19:00.

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