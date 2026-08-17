Autocamion încărcat cu pământ, răsturnat pe Valea Oltului, în județul Sibiu. Traficul se desfășoară pe un singur fir - FOTO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 17:50

Un autocamion încărcat cu pământ s-a răsturnat, luni după-amiază, pe Valea Oltului, în județul Sibiu. În urma accidentului, șoferul a fost rănit, iar traficul în zonă se desfășoară pe un singur fir, valorile de trafic fiind în creștere.

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