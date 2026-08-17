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Doi jandarmi, agresați la metrou Basarab în timpul deplasării suporterilor Dinamo. Un bărbat a fost arestat pentru 30 de zile

Jandarmi

Jandarmi

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 12:09

Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce ar fi agresat doi jandarmi aflați în timpul serviciului. Incidentul s-a petrecut în seara de 15 august, în zona stației de metrou Basarab din București. Jandarmii asigurau ordinea publică pe traseul folosit de suporterii echipei Dinamo pentru a ajunge la stadionul Rapid. Agresiunea ar fi avut loc într-un interval de numai zece minute, între orele 19.00 și 19.10.

Cum ar fi fost atacați cei doi jandarmi

Bărbatul ar fi devenit violent în zona de acces către ieșirea dinspre Calea Griviței. Unul dintre jandarmi ar fi fost lovit cu piciorul în zona picioarelor. Cel de-al doilea ar fi primit două lovituri cu pumnul în zona nasului și a capului. În urma agresiunii, acesta a suferit o tumefacție nazală și a avut nevoie de una-două zile de îngrijiri medicale.

Procurorul de caz a dispus duminică începerea acțiunii penale împotriva bărbatului. Acesta este cercetat pentru două infracțiuni de ultraj, săvârșite în concurs. Judecătorul de drepturi și libertăți a admis cererea de arestare preventivă pentru 30 de zile. Bărbatul va rămâne în arest până pe 14 septembrie 2026, inclusiv, iar cercetările continuă.

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