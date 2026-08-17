Doi jandarmi, agresați la metrou Basarab în timpul deplasării suporterilor Dinamo. Un bărbat a fost arestat pentru 30 de zile

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 12:09

Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce ar fi agresat doi jandarmi aflați în timpul serviciului. Incidentul s-a petrecut în seara de 15 august, în zona stației de metrou Basarab din București. Jandarmii asigurau ordinea publică pe traseul folosit de suporterii echipei Dinamo pentru a ajunge la stadionul Rapid. Agresiunea ar fi avut loc într-un interval de numai zece minute, între orele 19.00 și 19.10.

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