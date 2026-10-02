Risc de poluare în Sibiu după incendiul de la stația de sortare a deșeurilor din Rusciori. Calitatea aerului, monitorizată

Publicat 2 oct. 2026, 09:07 Actualizat 2 oct. 2026, 09:10

Un incendiu de proporții a cuprins stația de sortare a deșeurilor din Rusciori, județul Sibiu. Specialiștii instituțiilor de mediu se află la fața locului încă din cursul nopții și monitorizează calitatea aerului cu un autolaborator. Primele măsurători au indicat valori crescute ale particulelor în suspensie PM10, pe fondul fumului degajat.

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