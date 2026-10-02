Risc de poluare în Sibiu după incendiul de la stația de sortare a deșeurilor din Rusciori. Calitatea aerului, monitorizată

Un incendiu de proporții a cuprins stația de sortare a deșeurilor din Rusciori, județul Sibiu. Specialiștii instituțiilor de mediu se află la fața locului încă din cursul nopții și monitorizează calitatea aerului cu un autolaborator. Primele măsurători au indicat valori crescute ale particulelor în suspensie PM10, pe fondul fumului degajat.
Calitatea aerului, monitorizată la Rusciori
Specialiștii Comisariatului Județean Sibiu al Gărzii Naționale de Mediu și ai Direcției Județene de Mediu Sibiu urmăresc efectele incendiului asupra calității aerului.
Măsurătorile sunt realizate cu ajutorul unui autolaborator, un vehicul echipat cu aparatură mobilă care monitorizează în timp real nivelul poluanților. Instituțiile de mediu folosesc acest echipament pentru evaluări rapide în cazul incendiilor, al accidentelor ecologice sau al sesizărilor privind poluarea.
Primul raport complet privind calitatea aerului ar urma să fie făcut public în cursul dimineții. Până la publicarea acestuia, specialiștii au urmărit în timp real o parte dintre indicatori.
Fumul nu s-a îndreptat spre Sibiu
Potrivit Turnul Sfatului, lipsa vântului a favorizat ridicarea fumului pe verticală, astfel că acesta nu s-a îndreptat spre oraș.
Un alt element menționat de specialiști este distanța față de locuințe: pe o rază de cel puțin un kilometru în jurul stației de sortare nu există case.
Valori crescute ale particulelor PM10
Măsurătorile efectuate în timp real au arătat valori crescute ale PM10, particulele în suspensie din aer, din cauza fumului produs de incendiu.
Datele prezentate până acum nu includ valorile exacte înregistrate și nici precizări privind eventuale depășiri ale limitelor legale. Evaluarea completă urmează să fie prezentată în raportul instituțiilor de mediu.