Escrocherie prin SMS în numele Transelectrica. Mesaje false îi amenință pe români cu deconectarea

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 1 oct. 2026, 23:29

Transelectrica avertizează asupra unui nou val de tentative de fraudă în care este folosită identitatea companiei. Atacatorii trimit mesaje SMS prin care destinatarii sunt informați, în mod fals, că urmează să fie deconectați de la serviciile de energie electrică din cauza unei facturi neachitate.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre transelecricaescrocheriesmssomatii