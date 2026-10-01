Escrocherie prin SMS în numele Transelectrica. Mesaje false îi amenință pe români cu deconectarea

Transelectrica avertizează asupra unui nou val de tentative de fraudă în care este folosită identitatea companiei. Atacatorii trimit mesaje SMS prin care destinatarii sunt informați, în mod fals, că urmează să fie deconectați de la serviciile de energie electrică din cauza unei facturi neachitate.
Campania este una de tip SMishing, metodă prin care infractorii folosesc mesajele text pentru a determina destinatarii să acceseze linkuri sau să furnizeze informații. În acest caz, mesajele utilizează numele Transelectrica pentru a crea aparența unei comunicări oficiale.
Mesaje false despre deconectarea de la energie
Potrivit Transelectrica, persoanele vizate primesc SMS-uri în care sunt anunțate că serviciile lor vor fi deconectate din cauza neplății facturii de energie electrică. Mesajele folosesc identitatea companiei și pot crea impresia că notificarea provine de la operatorul național al rețelei electrice.
Compania le recomandă celor care primesc astfel de comunicări să nu dea curs solicitării.
„Atenţie! Nu accesaţi linkuri care utilizează identitatea Transelectrica! Informare cu privire la un nou val de tentative de fraudă, sub forma unei campanii de atacuri de tip #SMishing, ce uzează numele companiei Transelectrica SA. Cum funcţionează această campanie frauduloasă? Sunteţi contactaţi prin mesaje tip SMS şi informaţi că serviciile dumneavoastră vor fi deconectate din cauza neplăţii facturii de energie electrică. In cazul în care primiţi un astfel de mesaj, va rugăm să ignoraţi solicitarea!”, precizează, joi, pe Facebook, conducerea Transelectrica.
Avertismentul vizează în special linkurile incluse în astfel de SMS-uri. Transelectrica le cere destinatarilor să nu acceseze linkurile care folosesc identitatea companiei.
Transelectrica nu este furnizor de energie pentru consumatorii casnici
Un element important subliniat de companie este rolul pe care îl are în sistemul energetic. CNTEE Transelectrica SA este operatorul național al rețelei electrice de înaltă tensiune și nu este furnizor de energie electrică pentru consumatorii casnici.
Prin urmare, compania precizează că nu emite facturi de energie electrică pentru consumatorii casnici și nu le transmite acestora somații de plată.
Transelectrica „nu emite niciodată facturi către consumatorii casnici şi nu trimite niciodată somaţii de plată către consumatorii casnici!”, arată conducerea societăţii.
Astfel, un SMS prin care o persoană este anunțată că trebuie să achite o factură de energie către Transelectrica și că, în caz contrar, va fi deconectată reprezintă un semnal de alarmă.
Ce trebuie făcut în cazul primirii unui astfel de SMS
Transelectrica precizează că destinatarii mesajelor suspecte trebuie să ignore solicitarea. În special, este important ca linkurile din SMS să nu fie accesate atunci când mesajul folosește identitatea companiei și anunță o presupusă deconectare pentru neplata energiei electrice.
Campania frauduloasă se bazează pe utilizarea numelui unei companii cunoscute din sectorul energetic pentru a-i determina pe destinatari să creadă că au primit o notificare oficială. Transelectrica atrage însă atenția că relația cu consumatorii casnici în ceea ce privește facturarea energiei nu intră în activitatea sa.