Jandarmii din 19 țări, antrenament comun în România. Scenariul include intervenții în situații de criză

Jandarmii din 19 țări se antrenează împreună în România pentru intervenții în situații de criză. Peste 500 de militari din România, Franța, Italia, Polonia și inclusiv Emiratele Arabe Unite participă la unul dintre cele mai ample exerciții internaționale organizate de Jandarmeria Română.
Scenariul presupune restabilirea ordinii publice, iar militarii simulează intervenții în forță, inclusiv cu folosirea dispozitivelor cu efect iritant-lacrimogen. Totul în cadrul exercițiului Carpathian Blue Shield 2026, desfășurat în centrul de pregătire al forțelor de ordine române, la care au participat și jurnaliștii Realitatea Plus, Cosmina Balint și Laurențiu Ioniță.
Peste 500 de militari participă la exercițiul din Dâmbovița
Peste 500 de militari din 19 țări s-au antrenat în România pentru intervenții în situații de criză. În localitatea Ochiuri, în Dâmbovița, jandarmii au simulat restabilirea ordinii publice în cazul unor incidente violente, cu forțe de intervenție, echipamente de protecție și inclusiv dispozitive cu efect iritant-lacrimogen.
Jandarmi din 19 țări, pregătire după proceduri comune
Exercițiul internațional „Carpathian Blue Shield 2026” aduce împreună structuri de ordine publică din România și din alte 18 state precum Italia, Franța, Polonia și inclusive Quatar. Scopul este ca militarii să poată acționa împreună, după proceduri comune, inclusiv în cazul unor misiuni internaționale.
„Este un exercițiu care a vizat testarea capacității de interoperabilitate între jandarmerii, un exercițiu care s-a desfăsurat in conditii cat mai aproape de realitate”, a declara Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne.
„E foarte important pentru noi să fim aici pentru că avem un acord comun al forțelor de ordine și ne împărțim experiențele cu jandarmeria română și dezvoltăm proceduri comune. Felicitări jandarmeriei române pentru un scenariu foarte realistic pentru că este exact cu ce ne confruntăm în fiecare zi”, a declarat General - Maior Jean - Francois Morel, general de brigadă în Jandarmeria Franceză.
Jandarmii români ar putea participa la misiuni internaționale
Pregătirea nu vizează însă doar intervențiile din interiorul granițelor. Generalul Jandarmeriei Române spune că, dacă situația o va impune și va exista cadrul necesar, militarii români ar putea participa inclusiv la misiuni internaționale de restabilire a păcii în Ucraina.
„Am participat la nenumărate misiuni internaționale. Deciziile asumate la nivel guvernamental pot implica structurile jandarmeriei în misiuni de gestionare a ordinii publice de cele mai multe ori post conflict.
Putem să anticipăm că situații post conflict vor avea loc în limitele ți în zonele adiacente țării noastre, ne gândim și la o eventuală situație de reconstrucție post conflict din Ucraina”, a declarat General maior Alin Mastan, comandantul Jandarneriei Române
Exercițiul din Dâmbovița reunește și reprezentanți ai structurilor din România cu atribuții în domeniul securității și ordinii publice.