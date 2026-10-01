Jandarmii din 19 țări, antrenament comun în România. Scenariul include intervenții în situații de criză

Publicat 1 oct. 2026, 22:15 Actualizat 1 oct. 2026, 22:38 Sursă Realitatea PLUS

Jandarmii din 19 țări se antrenează împreună în România pentru intervenții în situații de criză. Peste 500 de militari din România, Franța, Italia, Polonia și inclusiv Emiratele Arabe Unite participă la unul dintre cele mai ample exerciții internaționale organizate de Jandarmeria Română.

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