Netanyahu critică Franța și Regatul Unit la Adunarea Generală a ONU. „Coloniile lor acoperă întreaga planetă”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a lansat joi, la Adunarea Generală a ONU, critici la adresa statelor care condamnă politica de colonizare a Israelului. El s-a referit în special la Franța și Regatul Unit, pe care le-a descris drept fostele puteri coloniale, relatează AFP.
În discursul său, Netanyahu a respins acuzațiile de colonialism formulate la adresa Israelului și a contestat acuzațiile de genocid. Premierul israelian i-a menționat printre cei care critică Israelul inclusiv pe primarul New Yorkului, Zohran Mamdani.
Netanyahu, mesaj pentru Franța și Regatul Unit
Benjamin Netanyahu a respins acuzațiile de colonialism adresate Israelului și a pus în contrast politica israeliană cu istoria colonială a Franței și Regatului Unit.
„Ei acuză Israelul, micuțul Israel, de colonialism - ce colonialism?”, a exclamat Benjamin Netanyahu la Adunarea Generală a ONU.
Premierul israelian a continuat referindu-se direct la cele două foste puteri coloniale europene.
„Printre ei se numără și oameni din Marea Britanie și Franța. Dumnezeule, ei sunt cei care au inventat termenul”, a spus el.
Netanyahu a continuat argumentul făcând referire la amploarea fostelor imperii coloniale ale celor două state.
„Coloniile lor acoperă întreaga planetă”, a adăugat premierul israelian.
Netanyahu îi răspunde lui Zohran Mamdani
În același discurs, Benjamin Netanyahu a criticat și acuzațiile de genocid formulate la adresa Israelului. Potrivit Reuters, premierul israelian a spus că celor care lansează astfel de acuzații, inclusiv primarului New Yorkului, Zohran Mamdani, „ar trebui să le fie rușine”.
Netanyahu i-a transmis, de asemenea, lui Mamdani că nu va reuși să îl reducă la tăcere.
„Nu mă poate face să tac”, i-a transmis Netanyahu lui Mamdani.
Recep Tayyip Erdogan, numit „tiran”
Un alt subiect abordat de premierul israelian a fost poziția Turciei față de Israel. Netanyahu l-a numit „tiran” pe președintele turc Recep Tayyip Erdogan și a criticat ceea ce a descris drept răspândirea unor informații antisemite.
„Și acum, cea mai recentă țară care a devenit o mare sursă de propagare de minciuni antisemite este Turcia”, a declarat liderul israelian.
Netanyahu vorbește despre coloniștii extremiști
Premierul israelian s-a referit și la coloniștii extremiști, pe care i-a descris drept „tineri delincvenți”. Netanyahu a acuzat presa internațională că acordă o atenție disproporționată acțiunilor acestora.
„Subiectul despre care relatează presa este o mână de tineri delincvenți”, a declarat Netanyahu.
Premierul israelian a precizat că este vorba despre aproximativ 150 de persoane, pe care le-a acuzat că „aruncă cu pietre și dezrădăcinează măslini”.