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Netanyahu critică Franța și Regatul Unit la Adunarea Generală a ONU. „Coloniile lor acoperă întreaga planetă”

Benjamin Netanyahu la ONU. Foto: Profimedia

Benjamin Netanyahu la ONU. Foto: Profimedia

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Scris deGabriela Mănăilescu
Publicat24 sept. 2026, 22:51
SursăAgerpres

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a lansat joi, la Adunarea Generală a ONU, critici la adresa statelor care condamnă politica de colonizare a Israelului. El s-a referit în special la Franța și Regatul Unit, pe care le-a descris drept fostele puteri coloniale, relatează AFP.

În discursul său, Netanyahu a respins acuzațiile de colonialism formulate la adresa Israelului și a contestat acuzațiile de genocid. Premierul israelian i-a menționat printre cei care critică Israelul inclusiv pe primarul New Yorkului, Zohran Mamdani.

Netanyahu, mesaj pentru Franța și Regatul Unit

Benjamin Netanyahu a respins acuzațiile de colonialism adresate Israelului și a pus în contrast politica israeliană cu istoria colonială a Franței și Regatului Unit.

„Ei acuză Israelul, micuțul Israel, de colonialism - ce colonialism?”, a exclamat Benjamin Netanyahu la Adunarea Generală a ONU.

Premierul israelian a continuat referindu-se direct la cele două foste puteri coloniale europene.

„Printre ei se numără și oameni din Marea Britanie și Franța. Dumnezeule, ei sunt cei care au inventat termenul”, a spus el.

Netanyahu a continuat argumentul făcând referire la amploarea fostelor imperii coloniale ale celor două state.

„Coloniile lor acoperă întreaga planetă”, a adăugat premierul israelian.

Netanyahu îi răspunde lui Zohran Mamdani

În același discurs, Benjamin Netanyahu a criticat și acuzațiile de genocid formulate la adresa Israelului. Potrivit Reuters, premierul israelian a spus că celor care lansează astfel de acuzații, inclusiv primarului New Yorkului, Zohran Mamdani, „ar trebui să le fie rușine”.

Netanyahu i-a transmis, de asemenea, lui Mamdani că nu va reuși să îl reducă la tăcere.

„Nu mă poate face să tac”, i-a transmis Netanyahu lui Mamdani.

Recep Tayyip Erdogan, numit „tiran”

Un alt subiect abordat de premierul israelian a fost poziția Turciei față de Israel. Netanyahu l-a numit „tiran” pe președintele turc Recep Tayyip Erdogan și a criticat ceea ce a descris drept răspândirea unor informații antisemite.

„Și acum, cea mai recentă țară care a devenit o mare sursă de propagare de minciuni antisemite este Turcia”, a declarat liderul israelian.

Netanyahu vorbește despre coloniștii extremiști

Premierul israelian s-a referit și la coloniștii extremiști, pe care i-a descris drept „tineri delincvenți”. Netanyahu a acuzat presa internațională că acordă o atenție disproporționată acțiunilor acestora.

„Subiectul despre care relatează presa este o mână de tineri delincvenți”, a declarat Netanyahu.

Premierul israelian a precizat că este vorba despre aproximativ 150 de persoane, pe care le-a acuzat că „aruncă cu pietre și dezrădăcinează măslini”.

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