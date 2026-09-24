Netanyahu critică Franța și Regatul Unit la Adunarea Generală a ONU. „Coloniile lor acoperă întreaga planetă”

Publicat 24 sept. 2026, 22:51 Sursă Agerpres

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a lansat joi, la Adunarea Generală a ONU, critici la adresa statelor care condamnă politica de colonizare a Israelului. El s-a referit în special la Franța și Regatul Unit, pe care le-a descris drept fostele puteri coloniale, relatează AFP.

Distribuie articolul