Canada a ajuns să ia în calcul cel mai greu scenariu. Anexarea de către SUA, analizată de Mark Carney

Premierul Canadei, Mark Carney, a declarat că a luat în considerare inclusiv un scenariu pe care l-a descris drept unul dintre „riscurile extreme”, în contextul amenințărilor repetate ale președintelui american Donald Trump privind transformarea Canadei în al 51-lea stat al SUA.
Declarația a fost făcută într-un interviu acordat publicației New York Times, publicat miercuri seara și citat de AFP. Carney, fost guvernator al Băncii Centrale, a sugerat că a analizat posibilitatea unei acțiuni militare americane, însă a refuzat să ofere detalii despre modul în care un asemenea scenariu ar fi afectat Canada.
Carney spune că a analizat riscurile extreme
Întrebat despre amenințările venite din partea administrației Trump, premierul canadian a explicat că funcția pe care o ocupă îl obligă să ia în calcul inclusiv scenarii extreme.
„Cred că, într-un astfel de post, ai responsabilitatea de a lua în considerare riscurile extreme”, a declarat Mark Carney pentru publicația citată.
Premierul canadian a precizat că evaluarea unui asemenea scenariu face parte din gestionarea riscurilor și că acesta nu reprezintă scenariul de bază luat în calcul de autoritățile canadiene.
„Este pur și simplu o chestiune de gestionare a riscurilor. Nu este un scenariu de bază, dar ar fi fost iresponsabil” să nu se facă acest lucru, a adăugat Carney.
El nu a oferit alte detalii despre analiza respectivă și nici despre măsurile care ar fi fost avute în vedere în cazul unei acțiuni militare americane.
Trump a vorbit în repetate rânduri despre Canada
Declarațiile lui Mark Carney vin pe fondul poziției exprimate în mod repetat de Donald Trump cu privire la Canada. Președintele american și-a manifestat dorința ca țara vecină să devină al 51-lea stat american.
Potrivit New York Times, amenințările referitoare la Canada au determinat autoritățile canadiene să ia în calcul inclusiv posibilitatea unei acțiuni militare americane, chiar dacă un asemenea scenariu nu este considerat unul de bază.
Carney a evitat să detalieze în interviu ce consecințe ar fi avut pentru Canada un astfel de scenariu sau în ce mod a fost evaluat riscul.
Disputa comercială dintre Canada și SUA s-a intensificat
În paralel cu tensiunile politice, relațiile dintre Canada și Statele Unite au fost marcate de un conflict comercial.
Cele două țări și-au impus măsuri reciproce similare, iar disputa a ajuns la un nivel descris în material drept fără precedent după ce Canada a întrerupt negocierile cu Casa Albă pe 21 august.
Mark Carney a acuzat Casa Albă că încearcă să impună Canadei un acord pe care premierul canadian l-a calificat drept „nedrept”.