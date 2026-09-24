Canada a ajuns să ia în calcul cel mai greu scenariu. Anexarea de către SUA, analizată de Mark Carney

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 24 sept. 2026, 18:30

Premierul Canadei, Mark Carney, a declarat că a luat în considerare inclusiv un scenariu pe care l-a descris drept unul dintre „riscurile extreme”, în contextul amenințărilor repetate ale președintelui american Donald Trump privind transformarea Canadei în al 51-lea stat al SUA.

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