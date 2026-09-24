FBI, ținta unui atac cibernetic de amploare. Hackerii susțin că au furat date „foarte sensibile” despre mii de agenți

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 24 sept. 2026, 11:46

FBI investighează o presupusă breșă de securitate care ar putea fi una dintre cele mai grave din istoria recentă a instituției. Grupul de infractori cibernetici ShinyHunters susține că a pătruns în portalul de recrutare al Biroului și că a furat o cantitate mare de date „foarte sensibile” despre personalul FBI, inclusiv informații despre aproape toți agenții și despre persoanele care au aplicat pentru un loc de muncă în cadrul instituției, relatează The Washington Post.

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