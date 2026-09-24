FBI, ținta unui atac cibernetic de amploare. Hackerii susțin că au furat date „foarte sensibile” despre mii de agenți

FBI investighează o presupusă breșă de securitate care ar putea fi una dintre cele mai grave din istoria recentă a instituției. Grupul de infractori cibernetici ShinyHunters susține că a pătruns în portalul de recrutare al Biroului și că a furat o cantitate mare de date „foarte sensibile” despre personalul FBI, inclusiv informații despre aproape toți agenții și despre persoanele care au aplicat pentru un loc de muncă în cadrul instituției, relatează The Washington Post.
Site-ul de recrutare al FBI a rămas offline miercuri după-amiază, în timp ce anchetatorii încearcă să afle cum s-ar fi produs atacul. Biroul Federal de Investigații a confirmat că este „la curent” cu presupusa breșă de securitate, însă punctul prin care hackerii ar fi reușit să intre în sistem nu a fost stabilit.
FBI încearcă să afle cum au ajuns hackerii la date
Anchetatorii verifică în prezent dacă hackerii au compromis un sistem aparținând unei terțe părți, folosit pentru administrarea site-ului FBIJobs.gov, sau dacă au reușit să pătrundă direct în sistemele FBI.
„Investigăm activ și cu determinare această chestiune și colaborăm îndeaproape cu furnizorii terți care susțin site-ul FBIJobs.gov pentru a reduce orice risc”, a declarat Biroul.
Marți, oficialii le-au trimis agenților o notă în care prezentau informațiile disponibile despre presupusa breșă de securitate. Personalul FBI a fost îndemnat să ia măsuri pentru protejarea datelor personale, potrivit a trei persoane familiarizate cu mesajul, care au vorbit sub protecția anonimatului. Incidentul, semnalat pentru prima dată de site-ul de știri 404 Media, ar putea reprezenta o problemă majoră de securitate pentru o agenție guvernamentală care are chiar responsabilitatea de a investiga amenințările cibernetice.
Datele personale ale aproximativ 37.000 de membri FBI ar putea fi expuse
Dacă afirmațiile ShinyHunters se confirmă, atacul cibernetic ar fi putut expune personalul FBI, format din aproximativ 37.000 de membri, unor potențiale amenințări. Printre informațiile care ar fi putut ajunge în mâinile hackerilor se numără adrese de domiciliu, numere de telefon și date de naștere.
Agenții se tem că asemenea informații ar putea ajunge inclusiv la servicii de informații străine sau la grupări criminale. Incidentul vine în contextul în care atacurile cibernetice și furturile de date personale rămân în atenția autorităților.
ShinyHunters ar fi furnizat site-ului 404 Media, drept dovadă a breșei, un eșantion din datele despre care susține că au fost furate. Acesta părea să conțină informații de identificare referitoare la aproximativ 5.000 de angajați ai FBI. Publicația a precizat că a verificat o parte dintre informații prin intermediul bazelor de date publice și al unor scurgeri de date anterioare și că acestea corespundeau unor agenți cunoscuți.
ShinyHunters susține că atacul a fost o răzbunare
Într-un mesaj publicat marți și adresat directorului FBI, Kash Patel, precum și directorului adjunct responsabil de divizia cibernetică, ShinyHunters a susținut că atacul ar fi reprezentat o răzbunare după ce FBI a emis, în luna mai, un avertisment public referitor la grupare. În acel avertisment, ShinyHunters era identificată drept o amenințare și era acuzată că vizează „companii majore din domeniile tehnologiei, finanțelor și comerțului cu amănuntul, furând adesea milioane de înregistrări ale clienților deodată”. Avertismentul a fost publicat după ce FBI a stabilit că organizația se afla în spatele unui atac cibernetic asupra sistemului de învățământ online Canvas, incident care a întrerupt temporar serviciul pentru mii de școli și universități din Statele Unite.
„Actorii care reprezintă o amenințare își folosesc adesea pretențiile reale sau exagerate de acces la informații sensibile sau personale pentru a solicita plăți de la victime”, se menționa în avertisment.
Hackerii spun că nu urmăresc bani
ShinyHunters susține că presupusul atac asupra FBI nu ar fi avut o motivație financiară.
„Am fost grav jigniți”, se menționa în mesajul grupării.
Hackerii au declarat că îi acordă FBI o săptămână pentru a modifica sau retrage avertismentul emis în luna mai. Gruparea nu a precizat însă ce măsuri intenționează să ia în cazul în care Biroul Federal de Investigații refuză să facă acest lucru.