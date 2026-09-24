Alertă în Europa: Rusia ar pregăti atacuri cu drone asupra Italiei, Franței și Spaniei. Avertismentul serviciilor secrete americane

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 24 sept. 2026, 11:10

Rusia ar pregăti atacuri cu drone asupra Italiei, Franței și Spaniei, potrivit unui avertisment atribuit serviciilor secrete americane. Informațiile ar fi fost transmise mai multor guverne europene, iar vizate ar fi statele care oferă sprijin Ucrainei. Informația privind posibilele operațiuni nu a fost confirmată public de autoritățile americane sau de guvernele celor trei țări.

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