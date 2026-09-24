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Alertă în Europa: Rusia ar pregăti atacuri cu drone asupra Italiei, Franței și Spaniei. Avertismentul serviciilor secrete americane

Vladimir Putin și Donald Trump

Vladimir Putin și Donald Trump

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Scris de Mădălina Cristea Publicat: 24 sept. 2026, 11:10

Rusia ar pregăti atacuri cu drone asupra Italiei, Franței și Spaniei, potrivit unui avertisment atribuit serviciilor secrete americane. Informațiile ar fi fost transmise mai multor guverne europene, iar vizate ar fi statele care oferă sprijin Ucrainei. Informația privind posibilele operațiuni nu a fost confirmată public de autoritățile americane sau de guvernele celor trei țări.

Potrivit informațiilor apărute în presa europeană, dronele ar urma să fie ascunse în containere aflate la bordul unor nave comerciale. Un astfel de scenariu readuce în atenție informațiile privind folosirea unor nave din așa-numita „flotă fantomă” pentru lansarea dronelor, subiect despre care au existat avertismente și în ultimele luni.

Italia, Franța și Spania, vizate de avertisment

Cele trei state care ar putea fi vizate sunt Italia, Franța și Spania. Serviciile secrete americane ar fi transmis informațiile către mai multe guverne din Europa, în contextul riscului unor operațiuni cu drone.

Scenariul prezentat presupune folosirea unor nave comerciale pentru transportarea dronelor, acestea urmând să fie ascunse în containere. Presa europeană care relatează despre avertisment precizează că informațiile provin din zona serviciilor de informații americane.

Dronele ar fi ascunse în containere pe nave comerciale

Potrivit informațiilor apărute, dronele ar putea fi transportate în containere la bordul unor nave comerciale. De acolo ar urma să fie folosite în eventuale operațiuni îndreptate împotriva unor state europene.

Țările vizate ar fi cele care sprijină Ucraina. Italia, Franța și Spania sunt cele trei state menționate în avertismentul relatat de publicațiile europene, însă, în acest moment, informația descrie un posibil scenariu de atac și nu un atac confirmat sau anunțat oficial.

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