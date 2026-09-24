Advertising
Advertising
Social· 2 min citire
Dragoș Ovidiu Argeșanu, terapeutul acuzat că își viola pacientele, a fost arestat. Ancheta vizează fapte din 2020-2025
Dragoș Ovidiu Argeșanu/ Foto: Facebook
Publicat24 sept. 2026, 07:55
SursăRealitatea PLUS
Terapeutul care viola pacientele a fost arestat preventiv. E vorba de Dragoș Ovidiu Argeșanu, autointitulat „maestrul spiritual”. Autoritățile l-au capturat abia acum, deși mai multe femei spun că au fost agresate din 2020 încoace atât în București cât și Sibiu.
Citește și
- 23:50Vești pentru oieri de la ANSVSA. Exporturile de ovine ale României ar putea fi deblocate până la sfârșitul anului
- 21:25Peste 1.000 de cazuri de furt de energie în 2026. Consumatorii, în pericol: precizările Delgaz Grid
- 21:19Exercițiu militar de amploare la Mihail Kogălniceanu. Piloții români se pregătesc pentru misiuni în care fiecare secundă contează
- 20:44Prima ninsoare la Bâlea Lac. Stratul de zăpadă a atins 10 centimetri FOTO
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News