Dragoș Ovidiu Argeșanu, terapeutul acuzat că își viola pacientele, a fost arestat. Ancheta vizează fapte din 2020-2025

Publicat 24 sept. 2026, 07:55 Sursă Realitatea PLUS

Terapeutul care viola pacientele a fost arestat preventiv. E vorba de Dragoș Ovidiu Argeșanu, autointitulat „maestrul spiritual”. Autoritățile l-au capturat abia acum, deși mai multe femei spun că au fost agresate din 2020 încoace atât în București cât și Sibiu.

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