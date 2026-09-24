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Dragoș Ovidiu Argeșanu, terapeutul acuzat că își viola pacientele, a fost arestat. Ancheta vizează fapte din 2020-2025

Dragoș Ovidiu Argeșanu/ Foto: Facebook

Dragoș Ovidiu Argeșanu/ Foto: Facebook

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Scris deRealitatea.NET
Publicat24 sept. 2026, 07:55
SursăRealitatea PLUS

Terapeutul care viola pacientele a fost arestat preventiv. E vorba de Dragoș Ovidiu Argeșanu, autointitulat „maestrul spiritual”. Autoritățile l-au capturat abia acum, deși mai multe femei spun că au fost agresate din 2020 încoace atât în București cât și Sibiu.

Potrivit anchetei, mai multe femei ar fi fost agresate sexual de Dragoș Ovidiu Argeșanu în timpul orelor de terapie în perioada 2020 - 2025. Bărbatul de 57 de ani le-ar fi atins în mod repetat fără consimțământul acestora.

Conform Poliției Capitalei, terapeutul autointitulat „maestrul spiritual” este anchetat penal pentru trei infracțiuni: viol, tentativă la viol și agresiune sexuală. Faptele ar fi avut loc atât la un cabinet din București, cât și într-un apartament din Sibiu.

Polițiștii s-au sesizat din oficiu în luna mai

Totul vine după ce în luna mai a anului acestuia, polițiștii s-au sesizat din oficiu după ce în spațiul public au apărut informații și postări despre faptul că Dragoș Ovidiu Argeșanu își folosea autoritatea de terapeut pentru a le determina pe fete să accepte anumite practici de natură sexuală pe care le prezenta drept parte a unor practici terapeutice de eliberare a blocajelor energetice.

Ce susținea „maestrul spiritual” despre puterea gândului

Încă din anul 2004, Argeșanu se descria cum că a învățat cum ar putea ucide un om aflat la mii de kilometri distanță doar prin puterea gândului.

Mai mult, el se autointitula „mareșal în armă psihică”, susținând că poate provoca boli, dezastre naturale sau că poate distruge sisteme informatice. În același timp susținea că are capacitatea de a accesa subconștientul oamenilor și de a comunica telepatic, eliminând astfel orice barieră de intimitate sau siguranță a victimelor.

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