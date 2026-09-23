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Prima ninsoare la Bâlea Lac. Stratul de zăpadă a atins 10 centimetri FOTO

Ninsoare la Bâlea Lac/ Foto: Facebook Meteoplus

Ninsoare la Bâlea Lac/ Foto: Facebook Meteoplus

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 23 sept. 2026, 20:44

Iarna și-a făcut simțită prezența la Bâlea Lac, acolo unde stratul de zăpadă a ajuns deja la 10 centimetri. Drumarii au intervenit pentru prima dată în acest sezon cu utilajele de deszăpezire, în condițiile în care ninsoarea și poleiul au îngreunat circulația, conform informațiilor transmise de Meteoplus pe Facebook. Miercuri, zăpada le-a dat bătăi de cap autorităților din județul Brașov. Drumarii au ieșit cu utilajele de deszăpezire și tone de sare pe Transfăgărășan, după ninsoarea abundentă din înoaptea de marți spre miercuri.

Schimbarea bruscă a vremii i-a surprins pe șoferii care nu și-au pregătit mașinile pentru condițiile de iarnă, menționează Meteoplus, în postarea citată.

Potrivit sursei citate, unii dintre ei au urcat spre munte cu anvelope de vară, în timp ce mai mulți turiști au ajuns la Bâlea Lac îmbrăcați prea subțire și fără încălțăminte adecvată pentru zăpadă.

Probleme și pe Transfăgărășan: cum se circulă

Drumarii au intervenit și miercuri, dar de data aceasta în județul Brașov. Reprezentanții DRDP Brașov au transmis că echipele de intervenție au acționat pentru curățarea carosabilului de pe Transfăgărășan, folosind două utilaje și peste cinci tone de sare.

”Am intervenit cu două utilaje și peste 5 tone de sare pentru curățarea carosabilului, dar, în continuare, se circulă în condiții de iarnă, mai ales în zona alpină, la Bâlea Lac”, a anunțat miercruri DRDP Brașov.

Drumarii avertizează că vremea se va menține nefavorabilă și în următoarele zile. Șoferii care intenționează să traverseze Transfăgărășanul sunt sfătuiți să se informeze înainte de plecare cu privire la condițiile de trafic și starea drumului.

De asemenea, reprezentanții DRDP Brașov recomandă ca șoferii să nu pornească la drum dacă autoturismele nu sunt pregătite pentru deplasarea în condiții de iarnă.

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