Prima ninsoare la Bâlea Lac. Stratul de zăpadă a atins 10 centimetri FOTO

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 23 sept. 2026, 20:44

Iarna și-a făcut simțită prezența la Bâlea Lac, acolo unde stratul de zăpadă a ajuns deja la 10 centimetri. Drumarii au intervenit pentru prima dată în acest sezon cu utilajele de deszăpezire, în condițiile în care ninsoarea și poleiul au îngreunat circulația, conform informațiilor transmise de Meteoplus pe Facebook. Miercuri, zăpada le-a dat bătăi de cap autorităților din județul Brașov. Drumarii au ieșit cu utilajele de deszăpezire și tone de sare pe Transfăgărășan, după ninsoarea abundentă din înoaptea de marți spre miercuri.

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