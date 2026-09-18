Dronă observată pe Aeroportul Reagan din Washington: zborurile, suspendate temporar

Operațiunile de zbor au fost suspendate pentru 20 de minute pe Aeroportul Național Reagan din Washington D.C., după ce piloții a două aeronave diferite au raportat că au văzut o dronă zburând deasupra pistei și a unei căi de rulare, potrivit autorităților și înregistrărilor comunicațiilor dintre piloți și controlorii de trafic aerian. Incidentul este cu atât mai îngrijorător cu cât spațiul aerian din zonă este supus unor restricții extrem de stricte, relatează yahoo!news.
„Am văzut o dronă sau ceva de genul acesta care a trecut în zbor, probabil la jumătatea pistei”, i-a spus pilotul zborului American Eagle 5128 unui controlor de trafic aerian, în jurul orei 20:00.
Un alt pilot, aflat pe o pistă din apropiere, a raportat, de asemenea, că a observat ceva ce părea a fi o dronă.
„Am văzut o lumină despre care am crezut că ar putea fi tot o dronă”, a spus un pilot Vista America.
Într-un comunicat transmis ABC, Administrația Federală a Aviației (FAA) a declarat că „a suspendat temporar plecările de pe Aeroportul Național Ronald Reagan Washington pentru aproximativ 20 de minute, după ce două echipaje de zbor au raportat că au văzut o dronă în apropierea pistei 19”. Agenția a precizat că autoritățile locale și federale au fost informate.
Ce spune FBI despre incident
„Deși nu comentăm incidente specifice, FBI colaborează cu partenerii noștri din cadrul autorităților federale și locale pentru a detecta, urmări și investiga activitățile ilegale cu drone care ar putea reprezenta o amenințare pentru siguranța aviației, infrastructura critică sau siguranța publică”, a transmis FBI pentru ABC News. Nu este clar dacă drona a fost localizată în zonă sau nu.
Incidentul ridică numeroase semne de întrebare: care sunt cauzele
Raportarea unei drone este îngrijorătoare deoarece Washington D.C. are cel mai restrictiv spațiu aerian din Statele Unite, iar tehnologia GPS utilizată de drone include o zonă de geofencing în jurul spațiului aerian al capitalei.
Dronele, sau sistemele de aeronave fără pilot, fie nu decolează de la sol, fie elicele lor nu se rotesc dacă există o încercare de a le opera în spațiul aerian al Washingtonului. Pentru ca o dronă să poată zbura în acest spațiu aerian, este necesară o autorizație specială din partea FAA sau dispozitivul trebuie să fi fost modificat.
Deși operarea neautorizată a dronelor este interzisă în apropierea aeroporturilor, deoarece prezintă riscuri pentru siguranța aeronavelor, astfel de raportări privind dronele nu sunt chiar neobișnuite. FAA spune că primește peste 100 de sesizări privind drone observate în apropierea aeroporturilor în fiecare lună.
Persoanele care operează o dronă într-o zonă cu acces restricționat se pot confrunta cu amenzi și acuzații penale, nefiind exclusă nici pedeapsa pedepse cu închisoarea - totul, în baza reglementărilor federale.