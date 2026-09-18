Dronă observată pe Aeroportul Reagan din Washington: zborurile, suspendate temporar

Publicat 18 sept. 2026, 07:22 Actualizat 18 sept. 2026, 07:29

Operațiunile de zbor au fost suspendate pentru 20 de minute pe Aeroportul Național Reagan din Washington D.C., după ce piloții a două aeronave diferite au raportat că au văzut o dronă zburând deasupra pistei și a unei căi de rulare, potrivit autorităților și înregistrărilor comunicațiilor dintre piloți și controlorii de trafic aerian. Incidentul este cu atât mai îngrijorător cu cât spațiul aerian din zonă este supus unor restricții extrem de stricte, relatează yahoo!news.

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