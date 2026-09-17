Alegeri parlamentare în Rusia. Secții de vot special amenajate la frontiera cu Polonia și statele baltice

Cetăţenii ruşi aflaţi în Polonia şi în ţările baltice îşi vor putea exercita dreptul de vot la alegerile parlamentare din Rusia în secţii special amenajate în apropierea frontierelor, a anunţat joi Comisia Electorală, potrivit agenţiei TASS, citată de AFP.
Vot organizat la frontierele Rusiei
Propunerea, aplicată deja la alegerile prezidențiale din Rusia din 2024, îi vizează pe cetățenii ruși aflați în state unde o mare parte dintre consulatele Rusiei au fost închise ca urmare a reacțiilor internaționale la ofensiva militară de amploare declanșată în Ucraina în februarie 2022. În aceste condiții, alegătorii au și posibilitatea de a-și exprima opțiunea prin vot electronic.
”Bazându-ne pe experienţa acumulată în 2024, vor fi amenajate zece secţii de votare special pentru aceştia, în apropierea punctelor de trecere a frontierei”, a declarat preşedinta Comisiei Electorale, Ella Pamfilova, citată de TASS.
Pe durata celor trei zile de scrutin, de vineri până duminică, autoritățile electorale vor organiza patru secții de votare în regiunea Kaliningrad, enclavă rusă puternic militarizată aflată între Polonia, Lituania și Marea Baltică. O altă secție va funcționa în regiunea Leningrad, în apropierea graniței cu Estonia, iar cinci vor fi amenajate în regiunea Pskov, la frontierele cu Estonia și Letonia.
În același timp, potrivit Comisiei Electorale, în afara Rusiei au fost organizate 333 de secții de votare în 152 de țări.
Primele alegeri parlamentare după invazia Ucrainei
Alegerile pentru cele 450 de mandate ale Dumei de Stat, camera inferioară a Parlamentului rus, reprezintă primul scrutin legislativ organizat după februarie 2022, când Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei. Procesul electoral se desfășoară inclusiv în teritoriile din estul Ucrainei ocupate și revendicate ca fiind anexate de Rusia.
Alegătorii ruși și analiștii anticipează că Rusia Unită, partidul asociat președintelui Vladimir Putin și formațiunea care controlează deja majoritatea în actuala Dumă, își va păstra poziția dominantă în legislativ.
Alegerile au loc pe fondul unor tensiuni tot mai mari între Rusia și țările vecine membre NATO. Polonia, precum și statele baltice Letonia, Estonia și Lituania, au denunțat în ultimele luni mai multe incidente implicând drone rusești care au pătruns pe teritoriile lor.
Săptămâna trecută, autoritățile de la Varșovia au acuzat Moscova de o „escaladare” a conflictului, după ce drone rusești au lovit ținte în Ucraina, în apropierea frontierei cu Polonia. Potrivit autorităților ucrainene, printre obiectivele afectate s-a aflat locomotiva unui tren care circula pe ruta Kiev-Varșovia.