Alegeri parlamentare în Rusia. Secții de vot special amenajate la frontiera cu Polonia și statele baltice

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 17 sept. 2026, 20:25

Cetăţenii ruşi aflaţi în Polonia şi în ţările baltice îşi vor putea exercita dreptul de vot la alegerile parlamentare din Rusia în secţii special amenajate în apropierea frontierelor, a anunţat joi Comisia Electorală, potrivit agenţiei TASS, citată de AFP.

Distribuie articolul