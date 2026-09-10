Atac rusesc în centrul unui oraș din Ucraina. Zeci de oameni au fost loviți într-o zonă comercială aglomerată

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 10 sept. 2026, 20:34

Cel puțin patru persoane au murit, iar peste 60 au fost rănite în urma unui atac rusesc asupra centrului orașului Pavlograd, în estul Ucrainei. Atacul a avut loc joi, în timpul zilei, într-o zonă comercială aglomerată, iar autoritățile ucrainene anunță că magazine și vehicule au fost avariate.

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