Atac rusesc în centrul unui oraș din Ucraina. Zeci de oameni au fost loviți într-o zonă comercială aglomerată

Cel puțin patru persoane au murit, iar peste 60 au fost rănite în urma unui atac rusesc asupra centrului orașului Pavlograd, în estul Ucrainei. Atacul a avut loc joi, în timpul zilei, într-o zonă comercială aglomerată, iar autoritățile ucrainene anunță că magazine și vehicule au fost avariate.
Ministrul ucrainean de Interne, Ivan Vîghivski, a transmis că atacul a avut loc cu aproximativ o oră înainte de declarația sa și că oamenii se aflau în zona comercială în momentul loviturii.
Atacul a lovit un centru comercial din Pavlograd
„În urmă cu circa o oră, ruşii au atacat un centru comercial din centrul oraşului Pavlograd. În plină zi, într-un moment în care străzile erau aglomerate”, a declarat ministrul de Interne al Ucrainei, Ivan Vîghivski, într-un mesaj publicat pe Telegram.
Parchetul ucrainean și guvernatorul regional Oleksandr Ganja au anunțat un bilanț provizoriu de patru persoane decedate și 60 de răniți.
În urma atacului au fost avariate mai multe magazine și vehicule aflate în zonă.
Zelenski anunță zeci de răniți și în alte orașe
Președintele Volodimir Zelenski a transmis că atacul asupra Pavlogradului a ucis persoane care se aflau în apropierea unor centre comerciale.
„Astăzi, în orașul nostru Pavlograd, rușii au ucis cu ajutorul dronelor persoane care se aflau pur și simplu în apropierea unor centre comerciale. Până în acest moment, se știe că patru persoane și-au pierdut viața… Transmit condoleanțe familiilor și celor dragi ai acestora. Peste 60 de persoane au fost rănite în urma unui singur atac. Toate primesc îngrijiri medicale.”
Liderul ucrainean a enumerat și alte atacuri raportate în aceeași perioadă.
„Zeci de persoane au fost rănite în Kramatorsk în urma unui atac cu bombe rusești asupra unor clădiri rezidențiale. Alte orașe și localități din regiunile Dnipro și Donețk, precum și din regiunile Sumy, Cernihiv și Harkiv, au fost, de asemenea, ținta unor atacuri. Seara, Dnipro și Kievul au fost ținta unor atacuri”, a transmis Zelenski.
Ucraina cere sprijin suplimentar pentru apărarea aeriană
Volodimir Zelenski a precizat că autoritățile ucrainene continuă colaborarea cu partenerii internaționali pentru consolidarea capacității de apărare împotriva atacurilor rusești.
Liderul Ucrainei mai spune că se continuă colaborarea cu partenerii ”în cea mai mare măsură posibilă pentru a le putea oferi ucrainienilor protecție împotriva acestui terorism rus”.
Președintele ucrainean a anunțat că urmau să fie luate decizii privind noi pachete de sprijin pentru Ucraina, inclusiv în domeniul apărării și, în mod special, pentru apărarea aeriană.
„Astăzi se vor lua decizii privind pachete suplimentare de sprijin pentru Ucraina, inclusiv în domeniul apărării și, în mod specific, pentru apărarea noastră aeriană. De asemenea, pregătim pachete suplimentare de sprijin.”
Zelenski a susținut că atacurile Rusiei determină comunitatea internațională să acorde o atenție sporită consolidării apărării Ucrainei.
„Lumea vede ce face Rusia. Și va exista sprijin pentru Ucraina. Toată atenția este îndreptată acum asupra acestui aspect – o consolidare concretă a apărării noastre, resurse concrete pentru apărare, oportunități concrete pentru producătorii de arme de a proteja viețile oamenilor”, a afirmat președintele Ucrainei.
Atacurile cu rază lungă de acțiune s-au intensificat
Rusia și Ucraina sunt implicate de mai multe luni într-o escaladare a atacurilor cu rază lungă de acțiune. Loviturile vizează tot mai frecvent obiective civile sau infrastructuri aflate în zone urbane.
Printre țintele menționate se numără fabrici, rafinării, depozite, infrastructuri portuare și nave.
Atacurile au provocat un număr tot mai mare de victime civile, în condițiile în care loviturile cu drone și rachete se desfășoară la distanțe mari de linia frontului.