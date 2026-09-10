O tănără a murit la doar 24 de ani. Influencerița obișnuia să mănânce în cantități uriașe

Ganfan Yingying, una dintre vedetele fenomenului Mukbang, a murit la vârsta de doar 24 de ani. Tânăra, al cărei nume real era Chen Ziyi, devenise cunoscută pe rețelele sociale prin videoclipurile în care consuma cantități foarte mari de mâncare. Părinții ei au confirmat decesul, produs pe 17 august, pentru publicația Global Times.
Influencerița avea o comunitate de peste 1,2 milioane de urmăritori, atrasă de materialele în care mânca porții impresionante de alimente și interacționa cu publicul în timpul transmisiunilor sau filmărilor.
Moartea ei a readus în atenție presiunile și riscurile asociate acestui tip de conținut, în special atunci când creatorii încearcă să consume cantități tot mai mari de alimente pentru a-și menține audiența.
Ultima postare a influencerei
Înainte de moarte, Ganfan Yingying le povestise urmăritorilor săi că fusese internată în spital.
Creatoarea de conținut a dezvăluit că nivelul potasiului din sângele său ajunsese la 2,3, în condițiile în care intervalul considerat normal era prezentat ca fiind între 3,5 și 5,5.
Potrivit relatărilor despre caz, Yingying ar fi suferit ulterior un stop cardiac asociat unui nivel extrem de scăzut al potasiului.
Tânăra vorbea în ultima perioadă și despre dificultățile cu care se confruntă influencerii Mukbang. Ea susținea că realizarea constantă a acestui tip de conținut presupune presiune ridicată și poate duce la epuizare fizică.
Mukbang este un tip de conținut online devenit extrem de popular, în special în Asia, în care creatorii filmează momente în care consumă mâncare în cantități mari, în timp ce discută sau interacționează cu publicul.
Unele dintre aceste materiale pun accentul tocmai pe volumul impresionant de alimente consumate într-o singură sesiune.
Succesul poate aduce milioane de vizualizări și venituri importante, însă presiunea pentru realizarea unor materiale spectaculoase poate determina unii creatori să își depășească limitele fizice.
Medicii explică legătura dintre alimentația excesivă și potasiu
În cazul lui Ganfan Yingying, informațiile apărute în spațiul public au asociat nivelul foarte scăzut al potasiului cu activitatea sa de tip Mukbang.
Medicii citați în relatările despre caz atrag însă atenția că mâncatul în cantități foarte mari nu determină, în sine și în mod direct, o scădere severă a potasiului din organism.
Dezechilibrele pot apărea în anumite circumstanțe asociate comportamentelor folosite pentru a elimina rapid alimentele consumate.
Printre acestea se numără provocarea vărsăturilor sau utilizarea laxativelor după mesele foarte consistente. Astfel de practici pot determina pierderi importante de electroliți, inclusiv de potasiu.
Un nivel foarte scăzut al potasiului, cunoscut sub denumirea de hipokaliemie, poate afecta funcționarea normală a inimii și poate favoriza apariția unor tulburări grave de ritm cardiac.
O moarte care a șocat comunitatea online
Dispariția lui Ganfan Yingying, la numai 24 de ani, a avut un puternic impact asupra urmăritorilor săi.
Tânăra își construise o comunitate de peste un milion de persoane în jurul videoclipurilor sale culinare și devenise una dintre figurile cunoscute ale fenomenului Mukbang din China.
În ultimele sale mesaje, ea atrăsese atenția inclusiv asupra epuizării și presiunii resimțite de creatorii care trebuie să producă permanent conținut pentru public.