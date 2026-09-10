O tănără a murit la doar 24 de ani. Influencerița obișnuia să mănânce în cantități uriașe

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 10 sept. 2026, 18:10

Ganfan Yingying, una dintre vedetele fenomenului Mukbang, a murit la vârsta de doar 24 de ani. Tânăra, al cărei nume real era Chen Ziyi, devenise cunoscută pe rețelele sociale prin videoclipurile în care consuma cantități foarte mari de mâncare. Părinții ei au confirmat decesul, produs pe 17 august, pentru publicația Global Times.

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