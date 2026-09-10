Turnurile Gemene au reapărut pe cerul New York-ului. Aproape 3.000 de drone au recreat siluetele clădirilor

Turnurile Gemene au fost recreate deasupra portului New York cu ajutorul a 2.977 de drone, cu puțin timp înainte de împlinirea a 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie 2001. Numărul dronelor simbolizează victimele atacurilor, iar proiectul a fost realizat în colaborare cu Studio Drift.
Turnurile Gemene au revenit pentru câteva minute în peisajul orașului New York, sub forma unei instalații impresionante de lumină realizate cu 2.977 de drone. Numărul dronelor simbolizează victimele atentatelor din 11 septembrie 2001, iar contururile celor doi zgârie-nori au fost proiectate deasupra portului New York înainte de împlinirea a 25 de ani de la atacuri.
Instalația a fost concepută în colaborare cu Studio Drift, un colectiv artistic olandez cu sediul la Amsterdam, cunoscut pentru proiectele în care folosește drone și lumină pentru a recrea sau transforma simboluri arhitecturale. Colectivul a realizat anterior instalații luminoase și în apropierea Colosseumului din Roma și a Sagrada Família din Barcelona.
Cum au fost recreate Turnurile Gemene deasupra New Yorkului?
Aproape 3.000 de drone au desenat pe cer contururile celor doi zgârie-nori distruși în atentatele teroriste din 11 septembrie 2001. Mai exact, instalația a folosit 2.977 de drone, număr ales pentru a simboliza victimele atacurilor.
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Turnurile Gemene au putut fi văzute astfel pentru câteva minute într-o formă efemeră, realizată exclusiv din lumină. Instalația a oferit imaginea celor două clădiri care au dominat odinioară Manhattanul, fără a le reconstrui fizic. Ideea proiectului i-a aparținut lui Ralph Nauta, unul dintre fondatorii Studio Drift. Artistul a povestit că s-a gândit la această posibilitate în urmă cu doi ani, în timpul unei plimbări prin New York, când și-a imaginat cum ar putea fi readuse temporar în peisaj cele două clădiri.
„Ni s-a părut o imagine foarte specială de adus înapoi în oraș și o modalitate ideală de a utiliza optim tehnologia”, a explicat Nauta.
Cum au fost implicați supraviețuitorii și rudele victimelor?
Pentru realizarea proiectului, artiștii s-au consultat cu rude ale victimelor, supraviețuitori și membri ai echipelor de intervenție care au participat la operațiunile din 2001. Scopul declarat al proiectului a fost acela de a le oferi celor afectați de tragedie „ceva frumos cu lumină”.
Brenda Berkman, fostă pompieră care a intervenit la locul atacurilor, a salutat inițiativa și a atras atenția asupra faptului că milioane de americani din generațiile mai tinere nu au amintiri personale despre ziua de 11 septembrie 2001. „Sper că acest nou omagiu va oferi noii generații o perspectivă asupra a ceea ce a însemnat 11 septembrie”, a transmis Berkman.
Instalația a fost realizată cu drone fabricate în Statele Unite, însă autoritățile nu au permis desfășurarea spectacolului în ajunul zilei de 11 septembrie, din motive de siguranță. Aprobarea a fost acordată pentru seara precedentă, când cele 2.977 de drone au recreat siluetele Turnurilor Gemene deasupra orașului.
Cum va fi marcată împlinirea a 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie?
Pe 11 septembrie 2026 se împlinesc exact 25 de ani de la atentatele teroriste care au ucis aproape 3.000 de oameni în New York, Washington și Pennsylvania. La New York va avea loc o ceremonie memorială în cadrul căreia vor fi citite numele victimelor.
Pentru prima dată, comemorarea va acorda o atenție explicită și celor aproximativ 9.000 de persoane care au murit ulterior din cauza unor boli asociate expunerii la substanțe toxice în urma atentatelor. La un sfert de secol de la tragedie, instalația cu 2.977 de drone a readus pentru câteva minute Turnurile Gemene în peisajul New Yorkului, de această dată construite din lumină.