Turnurile Gemene au reapărut pe cerul New York-ului. Aproape 3.000 de drone au recreat siluetele clădirilor

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 10 sept. 2026, 15:27

Turnurile Gemene au fost recreate deasupra portului New York cu ajutorul a 2.977 de drone, cu puțin timp înainte de împlinirea a 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie 2001. Numărul dronelor simbolizează victimele atacurilor, iar proiectul a fost realizat în colaborare cu Studio Drift.

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