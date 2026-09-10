SUA își schimbă negociatorii: Casa Albă mizează pe șeful CIA în locul lui Witkoff și Kushner

După ce opt misiuni diplomatice la Moscova și una singură la Kiev nu au produs niciun avans în negocierile de pace, Casa Albă evaluează retragerea lui Steve Witkoff și a lui Jared Kushner din discuțiile dintre Rusia și Ucraina. Misiunea derulată sâmbăta trecută de emisarul lui Donald Trump s-ar putea să fi fost ultima, în condițiile în care Washingtonul analizează o remaniere a echipei de negociatori, conform unor surse citate de Financial Times.
Reconfigurare la Washington: Directorul CIA, John Ratcliffe, pregătit să preia canalul de negociere dintre Moscova și Kiev
Procesul de pace dintre Rusia și Ucraina trece printr-o nouă etapă de incertitudine diplomata. Directorul CIA, John Ratcliffe, se pregătește să preia conducerea așa-numitei „diplomații prin navetă”, menținând legătura directă cu serviciile de informații din cele două țări. Schimbarea vine în contextul în care Casa Albă evaluează reducerea rolului jucat de emisarii Steve Witkoff și Jared Kushner, potrivit unor surse citate de Financial Times.
Deși oficialii americani nu au confirmat decizia finală a președintelui Donald Trump, perspectiva predării ștafetei către șeful serviciilor secrete a fost primită cu optimism în capitalele europene, epuizate de un an și jumătate de tratative fără vreun avans vizibil.
Blocajele echipei Witkoff – Kushner și nemulțumirile celor două tabere
Cu toate că Vladimir Putin a declarat public că are un nivel ridicat de încredere în actuala echipă de mediere a SUA, Kremlinul a dat de înțeles că este deschis la o abordare diferită. Poziția Moscovei rămâne critică față de rezultatele anterioare, considerându-l pe Steve Witkoff parțial responsabil pentru eșecul summitului din Alaska din august 2025. Witkoff îl convinsese pe Trump că Putin ar fi gata de concesii, când, în realitate, cerințele Rusiei au rămas neschimbate.
De cealaltă parte, autoritățile de la Kiev s-au arătat nemulțumite de lipsa de fermitate a emisarilor americani în a pune presiune pe liderul de la Kremlin pentru flexibilizarea poziției sale.
Competiție internă la Washington și vizite eșuate la Moscova
Sursele diplomatice indică un conflict de atribuții tot mai accentuat între directorul CIA și Steve Witkoff pentru preluarea dosarului ucrainean. Tentativele recente ale ambilor negociatori de a debloca situația nu au adus însă rezultatele scontate:
Vizita neanunțată a lui Ratcliffe: Deplasarea șefului CIA la Moscova nu l-a impresionat pe Putin; din contră, Kremlinul a interpretat demersul ca pe un semn de slăbiciune, intensificând ulterior bombardamentele asupra Ucrainei.
Misiunea Witkoff - Kushner: Recenta vizită a celor doi emisari la Moscova a fost văzută ca o încercare de a-și securiza influența pe dosar, însă s-a încheiat fără vreo propunere nouă.
Eșecul de durată al acestei strategii este sintetizat de un reprezentant implicat direct în procesul de dialog: „Dacă abordezi lucrurile episodic și apoi le abandonezi, nu rezolvi nimic. Acest conflict extrem de complex necesită o muncă tehnică, continuă și bine structurată — elemente care lipsesc din abordarea de acum.”