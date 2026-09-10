SUA își schimbă negociatorii: Casa Albă mizează pe șeful CIA în locul lui Witkoff și Kushner

Scris de Iulian Budusan Publicat: 10 sept. 2026, 12:16

După ce opt misiuni diplomatice la Moscova și una singură la Kiev nu au produs niciun avans în negocierile de pace, Casa Albă evaluează retragerea lui Steve Witkoff și a lui Jared Kushner din discuțiile dintre Rusia și Ucraina. Misiunea derulată sâmbăta trecută de emisarul lui Donald Trump s-ar putea să fi fost ultima, în condițiile în care Washingtonul analizează o remaniere a echipei de negociatori, conform unor surse citate de Financial Times.

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