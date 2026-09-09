Avionul lui Zelenski, aproape lovit de o dronă la decolarea din Chișinău spre Oslo. Anunțul premierului Norvegiei

Avionul care îl transporta pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Oslo, unde urma să participe la funeraliile regelui Harald al V‑lea al Norvegiei, a fost „aproape lovit” de o dronă în timp ce se pregătea să decoleze, marți, 8 septembrie, de pe aeroportul din Chișinău. Anunțul a fost făcut de premierul norvegian Jonas Gahr Støre la postul public de televiziune NRK. Cronologia prezentată de televiziunea norvegiană se suprapune perioadei de timp în care două drone au survolat teritoriul Republicii Moldova, iar una a ajuns în România.
Ce s-a întâmplat în timpul decolării de la Chișinău?
Avionul care îl transporta pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Oslo, pentru a participa la funeraliile regelui Harald al V-lea al Norvegiei, a fost "aproape lovit de o dronă în timpul decolării din Republica Moldova. Aceasta este realitatea în care el (Zelenski - N.R.) trăiește', a declarat Jonas Gahr Støre pentru postul NRK.
Premierul norvegian nu a precizat care este sursa informației și nici cât de aproape s‑a aflat drona de avionul președintelui ucrainean.
Oficialii din Republica Moldova nu au comentat declarația lui Støre referitoare la avionul lui Zelenski, scrie news24.
Sosirile și plecările pe aeroportul din Chișinău au fost suspendate pentru o perioadă marți, 8 septembrie 2026, din cauza detectării a două drone care au pătruns în spațiul aerian al Moldovei, iar una a ajuns ulterior și în România. Mai multe zboruri cu destinația capitala moldoveană au fost deviate spre aeroporturi din afara țării sau au fost nevoite să așteptare în aer, potrivit datelor de la Flightradar24.
Ce traseu a avut drona care a survolat Republica Moldova și România?
Marți, 8 spetembrie 2026, Ministerul român al Apărării Naționale - MApN a publicat traseul complet al dronei care a traversat spațiul aerian al României și a declanșat sistemul RO‑Alert în cinci județe din Moldova. Reperele orare arată minutele-cheie ale zborului, de la prima detectare pe traseu radar până la prăbușirea în Republica Moldova.
Foto: Reperele orare ale evolutiei dronei si decolarea aeronavei lui Zelenski de la Chișinău
Potrivit cronlologiei prezentate în comunicatul MApN, ținta aeriană a fost detectată marți, 8 septembrie, la ora 16:33, la vest de Chișinău, moment în care, potrivit diagramei zborului lui Volodimir Zelenski, avionul acestuia se află încă pe aeroportul din Chișinău.În același minut,au fost activate primele avertizări RO‑Alert în Iași și în nordul județului Vaslui.
Și autoritățile de la Chișinău au confirmat că, în cursul zilei de 8 septembrie, „sistemele de supraveghere aeriană ale Armatei Naționale au detectat,la ora 16:20, pătrunderea neautorizată în spațiul aerian al Republicii Moldova a unui aparat de zbor fără pilot, venit din direcția Ucrainei".