Avionul lui Zelenski, aproape lovit de o dronă la decolarea din Chișinău spre Oslo. Anunțul premierului Norvegiei

Publicat 9 sept. 2026, 22:54 Actualizat 9 sept. 2026, 23:18

Avionul care îl transporta pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Oslo, unde urma să participe la funeraliile regelui Harald al V‑lea al Norvegiei, a fost „aproape lovit” de o dronă în timp ce se pregătea să decoleze, marți, 8 septembrie, de pe aeroportul din Chișinău. Anunțul a fost făcut de premierul norvegian Jonas Gahr Støre la postul public de televiziune NRK. Cronologia prezentată de televiziunea norvegiană se suprapune perioadei de timp în care două drone au survolat teritoriul Republicii Moldova, iar una a ajuns în România.

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