Se discută interzicerea AfD în Germania. Posibilul succesor al lui Merz cere un grup de lucru pentru analizarea variantei

Publicat 9 sept. 2026, 22:04 Actualizat 9 sept. 2026, 22:05 Sursă corriere.it

Victoria spectaculoasă obținută de partidul AfD la alegerile de duminica trecută a readus în centrul dezbaterii politice din Germania posibilitatea interzicerii formațiunii de extremă dreapta. Subiectul, considerat mult timp un tabu, începe să fie discutat inclusiv în CDU, partidul cancelarului Friedrich Merz.

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