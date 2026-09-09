Reporter libanez rănit în timpul unui live, după un atac israelian. Momentul a fost surprins pe cameră.

Publicat 9 sept. 2026, 20:47 Sursă Realitate Plus

Momente de groază în sudul Libanului, pentru o echipă libaneză de presă aflată în misiune. O rachetă israeliană a explodat la doar câțiva metri de un reporter care se pregătea să transmită în direct din centrul orașului Nabatieh. Atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional care pot afecta în mod special minorii.

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