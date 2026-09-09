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Extern· 2 min citire

Reporter libanez rănit în timpul unui live, după un atac israelian. Momentul a fost surprins pe cameră.

Jurnalist libanez, rănit de explozia unei rachete

Jurnalist libanez, rănit de explozia unei rachete

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat9 sept. 2026, 20:47
SursăRealitate Plus

Momente de groază în sudul Libanului, pentru o echipă libaneză de presă aflată în misiune. O rachetă israeliană a explodat la doar câțiva metri de un reporter care se pregătea să transmită în direct din centrul orașului Nabatieh. Atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional care pot afecta în mod special minorii.

În imagini se vede cum jurnalistul stă în fața camerei, iar în câteva secunde un zgomot puternic de aeronave este urmat de o explozie violentă în spatele lui. Suflul exploziei și flăcările îl obligă să se arunce la pământ, iar transmisia se întrerupe.

Atât reporterul, cât și cameramanul Mohammad Barjawi au suferit răni provocate de schije și au fost transportați la spital. Ambii se află în stare stabilă și au fost externați după investigații medicale, scrie The Times of India.

Postul Al‑Manar este televiziunea Hezbollah, cu sediul în Beirut, iar echipele sale de teren sunt formate din jurnaliști libanezi care acoperă zona de sud a țării, inclusiv Nabatieh.

Armata israeliană a declarat că este „la curent” cu informațiile potrivit cărora un jurnalist a fost rănit „în apropierea infrastructurii teroriste” în timpul atacului, mai arată sursa citată.

Incidentul a avut loc pe fondul unei serii de atacuri israeliene în sudul Libanului, după lansarea unor drone explozive de către Hezbollah.

Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor (CPJ) și organizații internaționale au avertizat în ultimele luni asupra riscurilor extreme la care sunt expuși reporterii care acoperă conflictul din sudul Libanului, unde atacurile cu drone și loviturile aeriene au crescut semnificativ.

11 persoane, dintre care două femei, au fost ucise în ultimele zile în urma atacurilor asupra sudului Libanului.

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