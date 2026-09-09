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Extern· 1 min citire
Netanyahu, vizită-surpriză pe Muntele Hermon: „Nu vom permite nicio armată teroristă la frontieră”
Benjamin Netanyahu (Profimedia)
Premierul israelian Benjamin Netanyahu și ministrul Apărării Israel Katz au efectuat o vizită militară de nivel înalt pe vârful Muntelui Hermon, în interiorul teritoriului sirian, într-un moment în care Israelul își consolidează prezența în zona tampon monitorizată de ONU. Liderul guvernului de la tel Aviv și-a reafirmat obiectivul central: neutralizarea influenței Iranului în regiune.
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