Netanyahu, vizită-surpriză pe Muntele Hermon: „Nu vom permite nicio armată teroristă la frontieră”

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 9 sept. 2026, 19:10

Premierul israelian Benjamin Netanyahu și ministrul Apărării Israel Katz au efectuat o vizită militară de nivel înalt pe vârful Muntelui Hermon, în interiorul teritoriului sirian, într-un moment în care Israelul își consolidează prezența în zona tampon monitorizată de ONU. Liderul guvernului de la tel Aviv și-a reafirmat obiectivul central: neutralizarea influenței Iranului în regiune.

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