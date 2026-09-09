Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

Netanyahu, vizită-surpriză pe Muntele Hermon: „Nu vom permite nicio armată teroristă la frontieră”

Benjamin Netanyahu (Profimedia)

Benjamin Netanyahu (Profimedia)

Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 9 sept. 2026, 19:10

Premierul israelian Benjamin Netanyahu și ministrul Apărării Israel Katz au efectuat o vizită militară de nivel înalt pe vârful Muntelui Hermon, în interiorul teritoriului sirian, într-un moment în care Israelul își consolidează prezența în zona tampon monitorizată de ONU. Liderul guvernului de la tel Aviv și-a reafirmat obiectivul central: neutralizarea influenței Iranului în regiune.

Premierul Netanyahu a subliniat că Israelul controlează „întregul sector, de la Hermon până la Yarmouk și până la Marea Mediterană”, descriind situația drept „un nivel de control fără precedent”, scrie Israel National News.

"Nu vom permite niciunei armate teroriste să se instaleze la granița noastră. Principalul obiectiv este înfrângerea regimului terorist din Iran. Suntem foarte aproape de control absolut de la Hermon până la Mediterană – o realizare fără precedent," a declarat Netayahu, la un briefing operațional de la comandanții din Comandamentul Nord, care monitorizează permanent activitatea grupărilor ostile din Siria și Liban.

Ministrul Apărării a transmis un mesaj direct către Damascul oficial, afirmând că IDF „nu va părăsi Hermonul și zona de securitate atât timp cât există amenințări jihadiste”. Din pozițiile înalte, armata israeliană are vizibilitate directă asupra Damascului, a Văii Bekaa și a punctelor strategice din Golan.

Ministerul de Externe de la Damasc a condamnat vizita, catalogând-o drept „ilegală” și „o provocare flagrantă”, acuzând Israelul că încalcă Acordul de Dezangajare, semnat în 1974 între Israel și Siria, sub medierea Națiunilor Unite, după războiul de Yom Kippur din 1973. Oficialul sirian a solicitat comunității internaționale să intervină, scrie Jerusalem Post.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

benjamin netanyahuisraeliran

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe