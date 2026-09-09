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Extern· 2 min citire
Anunț șocant al ministrului Apărării din Moldova, după căderea unei drone: „Nu excludem apariția unor cazuri letale în viitor”
Drona explodată în Rep.Moldova (TV8.md)
Publicat9 sept. 2026, 17:52
SursăRealitatea.net, TV8.md
Declarație alarmantă a ministrului Apărării din Republica Moldova, după ce o dronă provenită din zona de conflict din Ucraina s-a prăbușit, marți, 8 septembrie 2026, pe teritoriul țării. Oficialul de la Chișinău a afirmat că nu exclude posibilitatea ca, în viitor, astfel de incidente să provoace și decese. În acest context, ministrul a făcut apel la continuarea investițiilor în sistemele de apărare și alertare.
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