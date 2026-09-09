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Anunț șocant al ministrului Apărării din Moldova, după căderea unei drone: „Nu excludem apariția unor cazuri letale în viitor”

Drona explodată în Rep.Moldova (TV8.md)

Drona explodată în Rep.Moldova (TV8.md)

Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat9 sept. 2026, 17:52
SursăRealitatea.net, TV8.md

Declarație alarmantă a ministrului Apărării din Republica Moldova, după ce o dronă provenită din zona de conflict din Ucraina s-a prăbușit, marți, 8 septembrie 2026, pe teritoriul țării. Oficialul de la Chișinău a afirmat că nu exclude posibilitatea ca, în viitor, astfel de incidente să provoace și decese. În acest context, ministrul a făcut apel la continuarea investițiilor în sistemele de apărare și alertare.

Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, nu exclude posibilitatea unor cazuri letale în Republica Moldova în urma unor eventuale incidente cu drone rusești pe teritoriul țării, scrie TV8.md.

Ministrul Apărării din Rep. Moldova: „Rusia continuă să fie un agresor, să pună în pericol viața cetățenilor noștri

„Nu excludem cazurile letale în perioada următoare. Atât timp cât continuă războiul și Rusia atacă obiectivele civile, ucide oameni în Ucraina, aceste efecte pot fi răspândite și în alte țări în vecinătatea războiului”, a avertizat Nosatîi după ședința Guvernului.

Ministrul a afirmat că nu toate dronele ajung accidental pe teritoriul Republicii Moldova, ci ar fi vorba și de tentative de intimidare sau amenințare din partea Federației Ruse.

„Rusia continuă să fie un agresor, să pună în pericol viața cetățenilor noștri, nu doar a celor care sunt pe pământ, dar și în aer. Incidentul de ieri a avut un impact negativ asupra zborurilor din spațiul aerian al Moldovei, pentru că am fost nevoiți să închidem spațiul aerian pentru a evita pericolul”, a declarat Nosatîi.

De la începutul războiului din țara vecină, în Republica Moldova au fost consemnate aproximativ 70 de incidente cu drone.

Ce probleme de apărare are Republica Moldova?

RO‑Alert de dronă în județele Iași, Vaslui, Neamț, Suceava și Botoșani. MApN a ridicat două aeronave, iar aeroporturile din Iași și

Potrivit ministrului moldovean al Apărării, principalele probleme ale țării sunt restanțele privind dezvoltarea și dotarea cu sisteme de apărare împotriva mijloacelor de atac, în special a celor de ultimă generație, precum și lipsa unui sistem de alertare a populației.

Marți, o dronă de tip Shahed s-a prăbușit într-un lan de floarea-soarelui în apropierea satului Mihăilenii Vechi, raionul Rîșcani, și a explodat, provocând un incendiu. Dronă care a survolat anterior Republica Moldova, apoi a ieșit în România și a revenit ulterior în spațiul aerian moldovean din direcția Iași.

Traseul complet al dronei care a traversat cinci județe din Moldova și a declanșat RO‑Alert – informații MApN

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