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RO‑Alert de dronă în județele Iași, Vaslui, Neamț, Suceava și Botoșani. MApN a ridicat două aeronave, iar aeroporturile din Iași și Suceava au suspendat temporar zborurile - VIDEO
Ro Alert de dronă
Publicat8 sept. 2026, 17:13
Actualizat8 sept. 2026, 18:08
SursăRealitate Plus
Autoritățile au transmis marți după-amiază mesaje RO-Alert privind posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian în județele Iași, Vaslui, Neamț, Botoșani și Suceava. Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au decolat pentru monitorizarea situației.
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