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RO‑Alert de dronă în județele Iași, Vaslui, Neamț, Suceava și Botoșani. MApN a ridicat două aeronave, iar aeroporturile din Iași și Suceava au suspendat temporar zborurile - VIDEO

Ro Alert de dronă

Ro Alert de dronă

Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat8 sept. 2026, 17:13
Actualizat8 sept. 2026, 18:08
SursăRealitate Plus

Autoritățile au transmis marți după-amiază mesaje RO-Alert privind posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian în județele Iași, Vaslui, Neamț, Botoșani și Suceava. Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au decolat pentru monitorizarea situației.

Locuitorii din județul Iași au primit o notificare de tip RO-Alert (Extreme Alert) emisă de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Potrivit BZI - Bună Ziua Iași și presei din Republica Moldova, apartul neidentificat a survolat teritoriul țării vecine înainte de a ajunge în România.

Imagini cu drona de la Iași (sursă: BZI)

După semnalarea aparatului neidentificat, zborurile civile au fost suspendate

În urma mesajului RO-ALERT, Aeroportul Internațional Iași a suspendat temporar toate zborurile, măsura fiind confirmată chiar de directorul general al aeroportului, Romeo Vatră.

Autoritățile le solicită cetățenilor să își păstreze calmul și să respecte măsurile de protecție civilă pentru următoarele 90 de minute.

Mesajele RO-Alert emise in judetul Iasi

Alerte asemănătoare au fost emise și în județele Vaslui, Neamț și Suceava. Durata estimativă a alertei este de 90 de minute.

MApN a confirmat prezența dronei și a trimis două aeronave de luptă

"Marți, 8 septembrie, la ora 16.47, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană, la 18 km nord de localitatea Roman.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din județele Iași, Suceava, Neamț și Botoșani, precum și din nordul județului Vaslui, care, începând cu ora 16.30, a transmis mesaje RO-Alert.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au decolat la ora 16.39 pentru monitorizarea situației", a transmis MApN.

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