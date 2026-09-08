RO‑Alert de dronă în județele Iași, Vaslui, Neamț, Suceava și Botoșani. MApN a ridicat două aeronave, iar aeroporturile din Iași și Suceava au suspendat temporar zborurile - VIDEO

Publicat 8 sept. 2026, 17:13 Actualizat 8 sept. 2026, 18:08 Sursă Realitate Plus

Autoritățile au transmis marți după-amiază mesaje RO-Alert privind posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian în județele Iași, Vaslui, Neamț, Botoșani și Suceava. Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au decolat pentru monitorizarea situației.

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