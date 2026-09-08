O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografie? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România

Aproape 3 milioane de elevi români au început anul școlar 2026-2027, iar Theo Rose a profitat de moment pentru a rememora copilăria, gimnaziul, liceul și facultatea.
Theo Rose, mesaj pentru elevii care au început școala
O fotografie realizată în urmă cu mulți ani a readus-o pe Theo Rose în perioada copilăriei, într-un moment în care noul an școlar a început pentru aproape 3 milioane de elevi din România. Artista și-a amintit cum era în vremea în care purta uniformă și a transmis un mesaj celor care au revenit în sălile de clasă în anul școlar 2026-2027.
Privind imaginea în care apare în copilărie, Theo Rose și-a amintit cât de atentă era la tot ceea ce se întâmpla în jurul ei. Artista spune că era foarte sensibilă la conflictele dintre copii și încerca să intervină atunci când apăreau tensiuni.
Cum era Theo Rose în copilărie
Artista povestește că observa rapid momentele tensionate care apăreau la poarta școlii și încerca să îi facă pe copii să râdă pentru a evita ca situațiile să escaladeze.
„Ce copil…”, a scris Theo Rose atunci când și-a privit fotografia din perioada respectivă, rememorând cât de mult o afectau conflictele dintre colegi.
Pentru artistă, anii de școală au avut însă un rol important în formarea sa. Theo Rose consideră că perioada gimnaziului i-a oferit o bază solidă, dar și sentimentul de apartenență la o comunitate în care competiția dintre copii era una firească.
„Când s-a făcut poza asta, vigilența mea era la cel mai înalt nivel. Miroseam conflictul de la poarta școlii și mă băgam la mijloc să-i fac să râdă. Poate nu se mai băteau.
Ce copil…
Altfel, școala merită. Credeți-mă. Cel mai bine mi-a prins generală. Baza, comunitatea, competiția aia firească între copii: cine termină primul, cine scrie mai frumos, cine știe răspunsul”.
Ce spune Theo Rose despre liceu și facultate
Experiența artistei nu s-a limitat însă la amintirile din gimnaziu. Theo Rose a vorbit și despre perioada liceului, când spune că a început să fie mai puțin preocupată de învățat, dar și despre anii de facultate, care au determinat-o să redescopere importanța lecturii.
Artista spune că în liceu a ajuns să creadă că știe suficient și a ales să se concentreze mai puțin asupra studiului.
„În liceu m-am trezit prea „deșteaptă” și m-am lăsat de învățat. Să mă prindă și ceilalți din urmă. Noroc că aveam la ce să mă întorc.
În facultate m-am reapucat de citit după ce cineva mi-a spus, bine intenționat, că nu prea am vocabular. Mi-a rănit mândria de la țară și m-am pus pe treabă. Abia acum începe să se vadă ceva.
De-asta mă zgârie când văd câte o fată talentată, frumoasă, carismatică, dar care nu știe să vorbească. Nu o judec. Îmi pare rău, pentru că știu cât o poate limita”.
De ce consideră artista că școala este importantă
Theo Rose a legat experiența sa din școală și facultate de parcursul pe care îl are astăzi în fața publicului. Artista a explicat că educația nu se rezumă la notele obținute în timpul studiilor și a făcut referire inclusiv la experiența sa de la Vocea României.
„Școala contează. Și nu pentru note.
Până și la Vocea României am văzut că publicul nu votează numai vocea. Contează și omul, cum gândește, cum vorbește, cum se arată.
Așa că învață, fată. Citește. Strânge acolo. O să-ți trebuiască fix când nu te aștepți.
Și mai lasă-i pe ăia să se bată. Nu era treaba ta să-i salvezi pe toți.
La mulți ani, Mării!”.
Theo Rose și Anghel Damian au zile de naștere consecutive
Mesajul despre școală vine într-o perioadă în care Theo Rose a vorbit și despre viața sa personală. Artista și Anghel Damian formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbizul românesc, iar Theo Rose obișnuiește să îi transmită soțului său mesaje de dragoste cu ocazia momentelor importante.
De ziua lui Anghel Damian, artista a publicat pe Instagram un mesaj emoționant în care a vorbit despre relația dintre ei și despre coincidența legată de datele lor de naștere.
Theo Rose este născută pe 8 august, în timp ce Anghel Damian își sărbătorește ziua de naștere pe 9 august. Artista a făcut referire la cele două numere consecutive și la apropierea dintre ele ca simbol al relației lor.
„Noi suntem 8 si 9. Scriu asta în fiecare an, pentru că nu m-am obișnuit cu frumusețea acestei coincidențe. Două numere unul lângă altul, așa cum suntem și noi: foarte aproape, fără să fim la fel. Eu sunt 8, tu ești 9.
Și dintre toate lucrurile care ni s-au potrivit în viață, cel mai tare mă bucură că ne-am potrivit noi. Să avem iubire mereu. De restul, cumva, ne-om descurca. La mulți ani, iubirea mea!”.
Cei doi au sărbătorit, în urmă cu un an, primul an de căsnicie. Theo Rose și Anghel Damian aleg să își păstreze viața personală departe de lumina reflectoarelor și preferă ca multe dintre momentele importante din relația lor să rămână doar pentru ei și pentru persoanele apropiate.