BNS cere anchetă parlamentară în energie: avertisment privind scumpirile, gazele și întârzierile ANRE

Scris de Darius Stănescu Publicat: 8 sept. 2026, 17:16

Blocul Național Sindical solicită Parlamentului să înființeze de urgență o comisie de anchetă care să verifice problemele din sectoarele energiei electrice și gazelor naturale. Organizația invocă presiunea tot mai mare asupra facturilor populației și firmelor, gradul redus de înmagazinare a gazelor și întârzierile reclamate în activitatea Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

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