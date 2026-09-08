BNS cere anchetă parlamentară în energie: avertisment privind scumpirile, gazele și întârzierile ANRE

Blocul Național Sindical solicită Parlamentului să înființeze de urgență o comisie de anchetă care să verifice problemele din sectoarele energiei electrice și gazelor naturale. Organizația invocă presiunea tot mai mare asupra facturilor populației și firmelor, gradul redus de înmagazinare a gazelor și întârzierile reclamate în activitatea Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).
Potrivit unui comunicat transmis marți, sindicaliștii susțin că dificultățile din energie nu mai pot fi gestionate punctual și cer o analiză amplă a modului în care funcționează piața, inclusiv a mecanismelor de formare a prețurilor.
BNS reclamă lipsa răspunsurilor instituțiilor
BNS amintește că, în 18 august, a transmis o scrisoare deschisă președintelui României privind Legea nr. 171/2026. Actul normativ prevede cumpărarea de către stat a 49,9 milioane MWh de gaze naturale din proiectul Neptun Deep, operațiune estimată la peste 2,4 miliarde de euro.
Conform organizației, statul ar urma să achiziționeze, în perioada 2027-2034, gaze de la OMV Petrom la un preț de 48,752 euro/MWh. Sindicaliștii au cerut ca tema securității energetice să fie discutată în cadrul CSAT, însă afirmă că nu au primit un răspuns.
De asemenea, BNS susține că a cerut recent convocarea conducerii ANRE pentru explicații privind întârzierile în autorizarea unor proiecte noi de producție și stocare a energiei electrice.
Hidroelectrica anunță tarife mai mari din octombrie
Sindicatul atrage atenția și asupra ofertelor mai scumpe de electricitate pentru consumatori. În acest context, Hidroelectrica a informat că va majora, de la 1 octombrie 2026, prețul energiei active pentru clienții noi și pentru contractele care ajung la termen.
Prețul menționat de companie urcă de la 0,45 lei/kWh la 0,515 lei/kWh, înainte de aplicarea taxelor și tarifelor reglementate care compun factura finală.
„Consumatorii români nu trebuie să suporte costul întârzierilor administrative, al lipsei de transparență și al deciziilor ineficiente din energie”, transmit reprezentanții BNS.
Depozitele de gaze, sub nivelul programat
Una dintre preocupările ridicate de BNS vizează pregătirea pentru sezonul rece. Potrivit organizației, depozitele de gaze sunt umplute în prezent în proporție de aproximativ 73%, sub ținta de 92% prevăzută în program și sub nivelul raportat în perioada similară a anului trecut.
Sindicaliștii avertizează că o situație de acest tip poate pune presiune suplimentară pe prețurile gazelor și poate crea semne de întrebare privind siguranța aprovizionării în timpul iernii.
BNS mai invocă probleme legate de producția de energie, situația companiilor Nuclearelectrica și Hidroelectrica, dar și verificarea documentațiilor depuse de furnizori la ANRE.
Furnizorii au de recuperat peste un miliard de euro
Potrivit BNS, furnizorii de energie ar avea de recuperat de la stat sume de peste un miliard de euro. Organizația avertizează că există riscul ca firmele să includă aceste costuri în prețurile cerute clienților, urmând să primească ulterior și banii de la buget.
În același timp, sindicaliștii reclamă întârzieri de peste șase luni pentru eliberarea unor licențe și autorizații, iar în anumite spețe termenele s-ar fi prelungit chiar pe parcursul mai multor ani. BNS acuză ANRE că ar solicita, în unele cazuri, documente care nu sunt prevăzute explicit de legislația în vigoare.
Ce ar urma să verifice comisia parlamentară
BNS cere ca viitoarea comisie de anchetă să analizeze mai multe teme din piața energetică:
Capacitatea actuală și proiectele viitoare de producție a energiei electrice.
Efectele evoluției pieței asupra populației, companiilor și economiei.
Modul în care furnizorii și traderii influențează piața, precum și formarea prețurilor.
Protecția consumatorilor vulnerabili, a IMM-urilor, a industriei și a instituțiilor publice.
Evoluția tarifelor la energie electrică și gaze naturale.
Activitatea ANRE privind acordarea licențelor, autorizațiilor, reglementarea și controlul.
Respectarea dreptului de preempțiune al statului pentru gazele extrase din Marea Neagră.
Nivelul de siguranță a aprovizionării cu gaze pentru iarna 2026-2027.
BNS consideră că Parlamentul trebuie să intervină rapid și să își exercite atribuțiile de control, în condițiile în care efectele disfuncționalităților din energie se reflectă direct în facturile gospodăriilor și în costurile suportate de mediul de afaceri.