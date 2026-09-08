Fenomenul periculos care ia amploare printre adolescenții români. Avertismentul MAI

Scris de Iulian Budusan Publicat: 8 sept. 2026, 07:11

Un fenomen periculos îi atrage tot mai mult pe adolescenții din România. La început de an școlar, MAI avertizează asupra fenomenului Urbex și a riscurilor la care se expun tinerii atunci când explorează clădiri abandonate.

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