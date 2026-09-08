Fenomenul periculos care ia amploare printre adolescenții români. Avertismentul MAI

Un fenomen periculos îi atrage tot mai mult pe adolescenții din România. La început de an școlar, MAI avertizează asupra fenomenului Urbex și a riscurilor la care se expun tinerii atunci când explorează clădiri abandonate.
Ce este fenomenul Urbex și de ce îi îngrijorează pe polițiști
Fenomenul Urbex, tot mai prezent în rândul adolescenților, atrage atenția autorităților din România. Practica presupune explorarea unor spații abandonate, precum clădiri vechi, foste fabrici, hoteluri sau case părăsite, iar imaginile realizate în astfel de locuri sunt distribuite ulterior pe rețelele sociale.
Deși pentru unii tineri experiența pare o aventură sau o modalitate de a obține fotografii spectaculoase și reacții pe internet, autoritățile avertizează că aceste explorări pot avea consecințe grave. Structurile degradate pot ascunde numeroase pericole, de la podele și scări instabile până la geamuri sparte, gropi sau zone care riscă să se prăbușească.
MAI le recomandă părinților să discute cu adolescenții
La începutul noului an școlar, Ministerul Afacerilor Interne atrage atenția asupra riscurilor asociate fenomenului Urbex și îi îndeamnă pe părinți să discute deschis cu propriii copii.
Mesajul polițiștilor este că o clădire abandonată nu trebuie confundată cu un spațiu sigur doar pentru că accesul în interior pare ușor. Unele dintre aceste imobile sunt instabile, iar în anumite situații accesul poate fi și interzis.
Autoritățile îi sfătuiesc pe părinți să afle ce activități urmăresc adolescenții pe rețelele sociale și să le explice de ce o fotografie sau un videoclip nu justifică asumarea unui risc.
„Urbex” este prescurtarea de la „urban exploration” și desemnează explorarea unor spații abandonate sau neutilizate. Pentru adolescenți, astfel de locuri pot părea interesante mai ales prin prisma imaginilor spectaculoase care ajung pe platformele sociale.
De ce poate deveni Urbex o provocare periculoasă
Unul dintre principalele riscuri este faptul că adolescenții pot subestima pericolele dintr-o clădire degradată. O podea care pare solidă poate ceda, o scară poate fi instabilă, iar obiectele sau elementele desprinse din construcție pot provoca accidente.
În plus, dorința de a realiza fotografii sau videoclipuri cât mai spectaculoase îi poate determina pe unii tineri să ajungă în zone greu accesibile sau să ignore avertismentele de siguranță.
Presiunea grupului poate reprezenta, de asemenea, un factor important. Pentru un adolescent, dorința de a se integra într-un grup sau de a primi aprecieri online poate cântări mai mult decât evaluarea corectă a pericolului.
TikTok și rețelele sociale pot amplifica fenomenul
Urbex a devenit mai vizibil odată cu popularizarea platformelor sociale, unde fotografiile și videoclipurile realizate în locuri abandonate pot strânge rapid vizualizări și reacții.
Conținutul care prezintă explorări spectaculoase poate crea impresia că activitatea este lipsită de riscuri. Adolescenții văd rezultatul final, însă nu și pericolele întâlnite în timpul filmării.
În acest context, specialiștii recomandă ca discuțiile despre siguranța online să includă și modul în care tinerii interpretează provocările prezentate pe rețelele sociale.
Recomandările psihologului pentru părinți
Psihologul Mirela Zivari a explicat că educația digitală și dialogul dintre părinți și copii sunt importante atunci când adolescenții sunt atrași de astfel de provocări.
Potrivit specialistului, nevoia de validare, dorința de atenție și influența grupului pot determina un adolescent să își asume riscuri pe care, în alte circumstanțe, le-ar evita.
Părinții sunt sfătuiți să fie atenți la timpul petrecut de copii pe TikTok și pe alte rețele sociale, dar și la tipul de conținut pe care aceștia îl urmăresc. Discuțiile despre pericole ar trebui purtate calm, fără ca adolescentul să simtă că este judecat sau controlat permanent.