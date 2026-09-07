Locurile bântuite din România unde legendele dau fiori chiar și celor mai curajoși

Păduri izolate, castele medievale și ruine aflate în apropierea marilor orașe sunt în centrul unor povești despre apariții, blesteme și fenomene inexplicabile.
Balta Vrăjitoarelor, locul din apropierea Bucureștiului înconjurat de legende
La marginea Bucureștiului, în Pădurea Boldu-Crețuleasca, se află Balta Vrăjitoarelor, o mică întindere de apă devenită una dintre cele mai cunoscute destinații asociate cu povești despre fenomene paranormale din România.
Aspectul locului nu trădează nimic neobișnuit, însă legendele locale îi atribuie o istorie întunecată. Una dintre poveștile răspândite spune că aici ar fi fost ucis domnitorul Vlad Țepeș.
Balta este legată și de presupusele întâlniri ale vrăjitoarelor în nopțile considerate speciale în tradiția populară. Sânzienele, Sfântul Gheorghe și Sfântul Andrei sunt, potrivit legendelor, momente în care practicile ezoterice ar căpăta o putere deosebită.
În poveștile transmise din generație în generație apare și o altă relatare potrivit căreia femeile veneau în acest loc pentru a renunța la sarcini nedorite. Localnicii susțin, de asemenea, că animalele sălbatice evită și în prezent să se apropie de apă pentru a se adăpa.
Dealul Lunganilor și poveștile despre soldații fără mormânt
În județul Iași, între localitățile Sarca și Lungani, Dealul Lunganilor este asociat cu legende despre apariții și lumini misterioase.
Zona a fost marcată de evenimente tragice în timpul Primului Război Mondial. Sute de soldați au murit aici fie în urma luptelor, fie din cauza tifosului. Mulți dintre ei au fost îngropați în gropi comune, fără să primească slujbe religioase.
De aici s-au născut relatări despre siluete care ar apărea pe timpul nopții și despre lumini observate pe dealuri. Persoanele care au traversat zona după lăsarea întunericului au povestit despre astfel de apariții.
Poveștile despre fenomenele neobișnuite s-ar fi rărit după construirea unei biserici în apropiere, însă Dealul Lunganilor continuă să fie considerat de localnici un loc cu o atmosferă apăsătoare.
Pădurea Radovan și legenda miresei care apare pe șosea
O altă poveste înfricoșătoare este legată de Pădurea Radovan și de drumul aflat în apropiere.
Potrivit unei legende urbane, în anii ’40, o tânără venită în sat pentru a munci și-ar fi luat viața la marginea pădurii după ce ar fi fost abuzată de un bărbat înstărit. Povestea tragică s-a împletit ulterior cu relatările despre o presupusă apariție care ar apărea noaptea în apropierea șoselei.
Șoferii spun că ar fi văzut o fată îmbrăcată în rochie de mireasă care le-ar fi apărut în fața mașinilor și le-ar fi tăiat calea.
Există mai multe variante ale legendei. Una dintre ele vorbește despre o tânără care ar fi murit într-un accident chiar în ziua nunții. O altă versiune spune că fata s-ar fi aruncat într-o fântână după ce a aflat că logodnicul ei murise.
Poveștile au fost asociate și cu accidentele rutiere produse pe o porțiune de drum considerată perfect dreaptă. Unele dintre aceste accidente au fost descrise în relatările locale drept inexplicabile și puse pe seama presupusei apariții.
Castelul Corvinilor și blestemul prizonierilor
Castelul Corvinilor din Hunedoara este unul dintre cele mai cunoscute monumente istorice din România, dar și unul dintre locurile în jurul cărora s-au construit numeroase povești despre blesteme și fenomene inexplicabile.
Una dintre cele mai cunoscute legende ale castelului îi are în centru pe trei prizonieri turci. Aceștia ar fi fost puși să sape timp de 15 ani în stâncă pentru a găsi apă, cu promisiunea că își vor recâștiga libertatea dacă reușesc.
După moartea stăpânului castelului, soția acestuia ar fi refuzat însă să respecte promisiunea făcută prizonierilor.
Înainte de a fi executați, cei trei ar fi lăsat pe unul dintre zidurile castelului un mesaj considerat de tradiție drept un blestem și o formă de răzbunare.
De-a lungul timpului, vizitatori și ghizi au relatat despre pași care s-ar auzi pe scările castelului fără să fie văzută vreo persoană, umbre neobișnuite și senzații fizice greu de explicat în galeriile monumentului.
Mănăstirea Chiajna și clopotul despre care se spune că încă se aude
La mică distanță de București se află ruinele Mănăstirii Chiajna, un alt loc înconjurat de povești despre sunete și apariții misterioase.
Construcția a fost ridicată ca lăcaș de cult, însă, potrivit relatărilor istorice și legendelor asociate monumentului, nu a ajuns să fie folosită pentru slujbe. Mănăstirea ar fi fost atacată și ocupată de turci imediat după finalizarea construcției.
În timpul asediului de acum aproximativ trei secole, clopotul mare al mănăstirii s-ar fi prăbușit în noroi.
Legenda spune însă că, în anumite nopți cu lună plină, dinspre ruine s-ar auzi încă un sunet slab de clopot. Relatarea a contribuit la reputația locului ca destinație asociată cu fenomene inexplicabile.
Hoia Baciu, pădurea din Cluj înconjurată de povești
Printre locurile din România asociate cel mai des cu fenomene neobișnuite se află și Pădurea Hoia Baciu din Cluj.
În jurul pădurii au circulat de-a lungul timpului povești despre lumini bizare, fenomene inexplicabile și forme neobișnuite ale vegetației. Relatările despre aceste apariții au contribuit la transformarea zonei într-un punct de interes pentru persoanele pasionate de paranormal.
Alături de Balta Vrăjitoarelor, Dealul Lunganilor, Pădurea Radovan, Castelul Corvinilor și Mănăstirea Chiajna, Hoia Baciu face parte din seria locurilor din România în jurul cărora s-au transmis, de-a lungul generațiilor, povești despre fantome, blesteme și întâmplări greu de explicat.