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Doliu la un liceu din Suceava, în prima zi de școală. Doi elevi de 16 ani au murit într-un accident cumplit

Doliu

Doliu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat7 sept. 2026, 14:31
SursăRealitatea PLUS

Un liceu întreg este în doliu, în Suceava. Doi elevi de doar 16 ani nu își vor mai ocupa niciodată locurile în bănci. Au murit carbonizați după ce mașina în care se aflau s-a izbit de un cap de pod și a fost cuprinsă de flăcări. Cei doi au rămas captivi în autoturism și nu au mai putut fi salvați. În amintirea lor, la Colegiul Național la care învățau, va avea loc o slujbă specială de pomenire.

Alexandru și Rareș au murit arși de vii în mașina în care se aflau, după ce au produs un accident rutier. Unul dintre minori se afla la volanul mașinii tatălui său, dar la scurt timp a pierdut controlul și a intrat într-un cap de pod. În urma impactului puternic, autoturismul a luat foc. Cei doi ar fi participat cu o noapte în urmă la o petrecere și se întorceau acasă, potrivit presei locale. Autoritățile urmează să stabilească și dacă cei doi au consumat alcool sau alte substanțe.

Durerea este uriașă în liceul în care cei doi și-au petrecut ultimii ani. Profesoara lor de matematică a transmis un mesaj sfâșietor: „Ați plecat mult prea devreme”. Iar colegii lor vor începe anul școlar cu două locuri goale în clasă și cu doi prieteni pe care nu îi vor mai vedea niciodată.

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