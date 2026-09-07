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Social· 1 min citire
Doliu la un liceu din Suceava, în prima zi de școală. Doi elevi de 16 ani au murit într-un accident cumplit
Doliu
Publicat7 sept. 2026, 14:31
SursăRealitatea PLUS
Un liceu întreg este în doliu, în Suceava. Doi elevi de doar 16 ani nu își vor mai ocupa niciodată locurile în bănci. Au murit carbonizați după ce mașina în care se aflau s-a izbit de un cap de pod și a fost cuprinsă de flăcări. Cei doi au rămas captivi în autoturism și nu au mai putut fi salvați. În amintirea lor, la Colegiul Național la care învățau, va avea loc o slujbă specială de pomenire.
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