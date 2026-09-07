Dan Negru, atac dur la tradiția din prima zi de școală: „Careul e o pedeapsă militară. Asculți! Taci! Aplauzi!”

Publicat 7 sept. 2026, 14:07 Actualizat 7 sept. 2026, 14:09

Dan Negru critică tradiția careului din prima zi de școală și spune că elevii sunt puși, de generații, să asculte discursuri și să aplaude. Prezentatorul TV consideră că acest obicei seamănă mai degrabă cu „o pedeapsă militară” decât cu o lecție despre curiozitate și libertate de gândire.

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