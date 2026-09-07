Dan Negru, atac dur la tradiția din prima zi de școală: „Careul e o pedeapsă militară. Asculți! Taci! Aplauzi!”

Dan Negru critică tradiția careului din prima zi de școală și spune că elevii sunt puși, de generații, să asculte discursuri și să aplaude. Prezentatorul TV consideră că acest obicei seamănă mai degrabă cu „o pedeapsă militară” decât cu o lecție despre curiozitate și libertate de gândire.
Dan Negru a lansat un mesaj critic chiar în prima zi a noului an școlar. Prezentatorul TV spune că tradiția careului a rămas aproape neschimbată de generații și consideră că elevii sunt puși să participe la un ritual care seamănă mai degrabă cu „o pedeapsă militară”.
Acesta a criticat și prezența politicienilor și a reprezentanților autorităților la festivitățile de deschidere, unde copiii sunt nevoiți să asculte discursuri fără să aibă vreun rol real în eveniment.
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Dan Negru: „Careul de școală e o pedeapsă militară”
Dan Negru spune că a regăsit în curtea școlii aproape aceeași imagine pe care o știa din copilărie. În opinia sa, faptul că acest obicei a rămas neschimbat după zeci de ani spune multe despre felul în care este privită relația dintre școală și elev.
„Sunt la școală cu ai mei, la careu. Nu s-a schimbat nimic! Când aveam vârsta lor, profii ne spuneau să ne obișnuim cu careul, că o să dăm de el în armată. Au trecut 40 de ani și careul e tot așa!
Careul de școală e o pedeapsă militară. Generația mea a fost disciplinată în careu. Acum, copiii mei sunt în același loc. La fiecare careu apare câte un politician, un primar, vreun secretar care ține un discurs, iar copiii îl ascultă disciplinați.”
„Prima lecție nu e despre curiozitate. E despre cum să asculți”
Prezentatorul TV consideră că mesajul transmis copiilor chiar din prima zi de școală nu este unul despre libertatea de a gândi sau despre curiozitate, ci despre disciplină și ascultare.
„Prima lecție din prima zi de școală nu e despre curiozitate, întrebări sau libertatea de a gândi. E despre cum să asculți, să taci și să aplauzi.
Asculți ! Taci ! Aplauzi !
E lecția dintâi a școlii. Iar din careu începe drumul spre colivie”, a transmis Dan Negru.
Mesajul său vine în ziua în care aproape trei milioane de elevi și preșcolari au revenit la cursuri, odată cu începerea noului an școlar.