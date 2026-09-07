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Șofer cu permisul suspendat, scos de polițiști din mașină după o tamponare, în Popeşti-Leordeni: ce au descoperit asupra lui

Pistol

Pistol

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 sept. 2026, 12:42

Un șofer de 34 de ani a fost scos de polițiști din mașină după o tamponare în Popești-Leordeni. Bărbatul refuzase să iasă din autoturism, iar asupra lui a fost găsit un pistol airsoft. În plus, avea dreptul de a conduce suspendat.

”La data de 7 septembrie a.c., poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Popeşti-Leordeni au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier pe Şoseaua Olteniţei, la intersecţia cu strada Leordeni, în oraşul Popeşti-Leordeni. În eveniment au fost implicate două autoturisme, iar din primele verificări efectuate, cauza probabilă a producerii acestuia ar fi neacordarea de prioritate, accidentul soldându-se doar cu pagube materiale”, a transmis, luni, IPJ Ilfov.

Potrivit sursei citate, în timpul intervenţiei, unul dintre şoferi, un bărbat de 34 de ani, ar fi manifestat un comportament agitat, refuzând să iasă din autovehicul.

”Acesta a fost extras de poliţişti din autoturism, asupra acestuia fiind identificat un pistol de tip airsoft. Persoana în cauză a fost imobilizată şi se află în custodia poliţiştilor, urmând a fi efectuate verificări”, au precizat poliţiştii.

Bărbatul a fost testat, cu apararul alcooltest şi drug-test, rezultatele fiind negative.

În urma verificărilor efectuate, în bazele de date ale Poliţiei Române, conducătorul auto figura cu dreptul de conducere suspendat.

 

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