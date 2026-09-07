Șofer cu permisul suspendat, scos de polițiști din mașină după o tamponare, în Popeşti-Leordeni: ce au descoperit asupra lui

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 sept. 2026, 12:42

Un șofer de 34 de ani a fost scos de polițiști din mașină după o tamponare în Popești-Leordeni. Bărbatul refuzase să iasă din autoturism, iar asupra lui a fost găsit un pistol airsoft. În plus, avea dreptul de a conduce suspendat.

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