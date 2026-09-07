Alexandru Rogobete, atac la USR pe tema banilor pentru spitale: „Unii fac gălăgie, alții consturiesc România!

Fostul ministru PSD al Sănătății Alexandru Rogobete îi acuză pe reprezentanții USR că folosesc politic tema investițiilor în spitale și susține că România nu a pierdut un miliard de euro din PNRR din cauza neîndeplinirii unor jaloane de către Ministerul Sănătății.
Într-un mesaj publicat pe Facebook, Rogobete afirmă că reducerea fondurilor europene a făcut parte din recalcularea întregii alocări de granturi pentru România și nu a reprezentat o sancțiune aplicată Ministerului Sănătății.
„Ministerul Sănătății NU a pierdut un miliard de euro pentru spitale pentru că nu ar fi îndeplinit jaloane”, a scris fostul ministru.
Rogobete: Alocarea PNRR a României a fost redusă cu 2,11 miliarde de euro
Potrivit lui Alexandru Rogobete, în 2023 a fost recalculată alocarea de granturi pentru întregul PNRR al României.
Fostul ministru susține că, în urma recalculării, alocarea inițială a fost redusă cu 2,11 miliarde de euro, echivalentul a aproape 15% din suma inițială prevăzută sub formă de granturi.
Rogobete explică faptul că suma inițială fusese stabilită pe baza estimărilor economice disponibile la momentul elaborării PNRR, iar ulterior formula europeană a fost actualizată în funcție de evoluția efectivă a economiei.
În acest context, el respinge afirmația potrivit căreia Ministerul Sănătății ar fi fost sancționat pentru neîndeplinirea unor jaloane.
Ce investiții în spitale enumeră fostul ministru
În postarea sa, Alexandru Rogobete prezintă o listă de proiecte despre care afirmă că se află în construcție sau sunt continuate cu fonduri europene.
Printre investițiile finanțate prin PNRR, acesta enumeră corpuri noi pentru spitalele județene din Bistrița-Năsăud și Constanța, Pavilionul de Politraumă al Spitalului Militar din Craiova, Pavilionul de Politraumă din Sibiu, un corp nou pentru Spitalul „Agrippa Ionescu” din Balotești, Centrul Chirurgical Cardiovascular din Târgu Mureș, un nou corp pentru Institutul „Marius Nasta” din București și Centrul de Neurochirurgie și Patologie Vasculo-Cerebrală din Cluj-Napoca.
Rogobete afirmă, de asemenea, că alte nouă investiții au fost transferate de pe PNRR pe Programul Sănătate 2021-2027, pentru ca proiectele să poată continua.
Pe această listă apar proiecte din Alba Iulia, Pitești, Oradea, București, Giurgiu, Timișoara, Vaslui și Bacău.
Centre pentru mari arși construite cu sprijinul Băncii Mondiale
Fostul ministru menționează și trei proiecte dedicate tratării pacienților cu arsuri grave.
Este vorba despre centrele pentru mari arși din Timișoara, Târgu Mureș și București, la Spitalul „Grigore Alexandrescu”, pentru pacienții pediatrici.
Rogobete susține că aceste investiții reprezintă exemple concrete ale proiectelor continuate sau dezvoltate în perioada în care s-a aflat la conducerea Ministerului Sănătății.
Stadiul spitalelor regionale de urgență
În mesajul său, fostul ministru vorbește și despre cele trei spitale regionale de urgență.
Rogobete afirmă că Spitalul Regional de Urgență Craiova și Spitalul Regional de Urgență Iași se află în construcție, iar proiectul pentru Spitalul Regional de Urgență Cluj a intrat în etapa de execuție.
Investițiile în cele trei spitale regionale sunt finanțate prin fonduri europene, împreună cu cofinanțarea aferentă.
Alexandru Rogobete acuză USR de politizarea investițiilor din sănătate
Fostul ministru își construiește mesajul în jurul unei critici directe la adresa USR.
Rogobete susține că echipa sa a preluat proiecte considerate blocate, a căutat surse alternative de finanțare și a mutat nouă investiții pe Programul Sănătate pentru ca lucrările să nu fie oprite.
„Am preluat proiecte blocate, am căutat finanțări atunci când au apărut probleme, am negociat la Bruxelles, am mutat 9 investiții pe Programul Sănătate ca să nu se oprească șantierele și am continuat să construim”, afirmă Rogobete.
El spune că nu pretinde că problemele sistemului sanitar au fost rezolvate, dar consideră că investițiile realizate reprezintă rezultate concrete.
Rogobete aduce în discuție și achizițiile de vaccinuri COVID-19
În aceeași postare, Alexandru Rogobete lansează acuzații și în legătură cu achizițiile de vaccinuri împotriva COVID-19.
El îi întreabă pe reprezentanții USR cum pot vorbi despre PNRR și despre banii publici, în condițiile în care formațiunea ar fi susținut, potrivit afirmațiilor sale, blocarea unor fonduri pentru România.
Rogobete face referire și la achizițiile suplimentare de vaccinuri și susține că acestea ar fi lăsat României o datorie de peste un miliard de euro.
Aceste afirmații reprezintă poziția exprimată de fostul ministru în postarea sa de pe Facebook și trebuie analizate separat prin raportare la documentele oficiale și la datele privind contractele de vaccinuri.
Mesajul fostului ministru: „Construcțiile rămân. Spitalele rămân”
În încheierea mesajului, Alexandru Rogobete susține că investițiile în infrastructura medicală reprezintă rezultatul concret care rămâne după încheierea unui mandat.
„Construcțiile rămân. Spitalele rămân. Ceea ce faci pentru oameni rămâne!”, a transmis fostul ministru.
Postarea vine în contextul disputelor politice privind utilizarea fondurilor europene pentru sănătate, investițiile în spitale și modul în care au fost gestionate proiectele incluse în PNRR.