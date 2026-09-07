Alexandru Rogobete, atac la USR pe tema banilor pentru spitale: „Unii fac gălăgie, alții consturiesc România!

Scris de Iulian Budusan Publicat: 7 sept. 2026, 12:10

Fostul ministru PSD al Sănătății Alexandru Rogobete îi acuză pe reprezentanții USR că folosesc politic tema investițiilor în spitale și susține că România nu a pierdut un miliard de euro din PNRR din cauza neîndeplinirii unor jaloane de către Ministerul Sănătății.

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