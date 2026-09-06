Urmărire de amploare în Mehedinți: un tânăr din Moldova, căutat terestru și cu elicopterul - VIDEO

Publicat 6 sept. 2026, 18:25 Sursă realitatea plus

Căutări de amploare în județul Mehedinți pentru depistarea tâlharului din Republica Moldova. De zeci de ore sunt filtre în tot județul, fugarul este căutat de polițiști și jandarmi. În operațiune este folosit și un elicopter al Ministerului Afacerilor Interne. Individul, în vârstă de 26 de ani, a furat o mașină, iar când a aflat că este în vizorul anchetatorilor a dispărut fără urmă.

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