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Justitie· 1 min citire
Urmărire de amploare în Mehedinți: un tânăr din Moldova, căutat terestru și cu elicopterul - VIDEO
Filtre ale Poliției în Mehedinți (sursă: Actual Mehedinti)
Publicat6 sept. 2026, 18:25
Sursărealitatea plus
Căutări de amploare în județul Mehedinți pentru depistarea tâlharului din Republica Moldova. De zeci de ore sunt filtre în tot județul, fugarul este căutat de polițiști și jandarmi. În operațiune este folosit și un elicopter al Ministerului Afacerilor Interne. Individul, în vârstă de 26 de ani, a furat o mașină, iar când a aflat că este în vizorul anchetatorilor a dispărut fără urmă.
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