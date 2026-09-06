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Urmărire de amploare în Mehedinți: un tânăr din Moldova, căutat terestru și cu elicopterul - VIDEO

Filtre ale Poliției în Mehedinți (sursă: Actual Mehedinti)

Filtre ale Poliției în Mehedinți (sursă: Actual Mehedinti)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat6 sept. 2026, 18:25
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Căutări de amploare în județul Mehedinți pentru depistarea tâlharului din Republica Moldova. De zeci de ore sunt filtre în tot județul, fugarul este căutat de polițiști și jandarmi. În operațiune este folosit și un elicopter al Ministerului Afacerilor Interne. Individul, în vârstă de 26 de ani, a furat o mașină, iar când a aflat că este în vizorul anchetatorilor a dispărut fără urmă.

Forțe de intervenție din mai multe județe, inclusiv polițiștii de Frontieră, îl caută de sâmbătă seara cu elicopter și drone cu termoviziune, însă nici urmă de șoferul fugar. Bărbatul este un cetățean din Republica Moldova care furase autoturismul înmatriculat în Bulgaria și a trecut granița la noi pe la Calafat, potrivit Actual Mehedinti.

Alerta a fost dată în urma unui control rutier. Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Strehaia i-au făcut semn șoferului să tragă pe dreapta, însă acesta nu s-a conformat și a accelerat. Ulterior, mașina a fost găsită abandonată în zona unei păduri.

În urma verificărilor, polițiștii au descoperit că mașina a fost furată din Bulgaria.

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