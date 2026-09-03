Mare atenție șoferi! Au apărut radarele „prietenoase” pe drumurile naționale. Când ar putea veni amenzile direct acasă

Primele radare fixe de tip informativ au început să fie întâlnite pe DN1, pe traseul București–Ploiești. Dispozitivele afișează viteza în timp real și îi avertizează pe conducătorii auto atunci când depășesc limita legală, însă, în această etapă, nu aplică sancțiuni. Rolul lor este de a-i obișnui pe șoferi cu sistemele automate de monitorizare a vitezei și cu viitoarele mecanisme de sancționare.
Șoferii care circulă pe DN1 între București și Ploiești au început să întâlnească radare care nu trimit, deocamdată, amenzi. Aparatele afișează viteza cu care se deplasează mașina și folosesc inclusiv simboluri vizuale pentru a transmite un mesaj simplu: viteza legală trebuie respectată.
Dacă șoferul circulă regulamentar, pe ecran poate apărea o față zâmbitoare. În cazul depășirii vitezei, aceasta este înlocuită de un simbol care semnalează că viteza trebuie redusă.
Radarele afișează viteza, dar nu dau amenzi
Dispozitivele cunoscute deja de șoferi drept „radare prietenoase” au, în această etapă, un rol preventiv.
Ele nu sunt prezentate ca sisteme care înregistrează și transmit automat contravenții, ci ca aparate care îi informează pe conducătorii auto despre viteza cu care circulă și îi determină să adapteze imediat ritmul de deplasare.
Sistemul este gândit, practic, ca o formă de avertizare înaintea introducerii unor mecanisme automate de sancționare.
CNAIR: șoferii își pot „calibra” viteza
Reprezentanții CNAIR anunță că aceste dispozitive au inclusiv rolul de a-i familiariza pe conducătorii auto cu monitorizarea automată a vitezei.
Specialiștii spun că sistemul reprezintă și un fel de pregătire pentru mecanismele de monitorizare care urmează să fie implementate și care vor permite transmiterea sancțiunilor către șoferi.
Peste 130 de puncte de monitorizare în România
Radarele informative au fost instalate în peste 130 de puncte din țară, pe mai multe drumuri naționale.
Un număr important de astfel de dispozitive se află pe DN2, șosea cunoscută pentru numărul ridicat de accidente grave produse de-a lungul anilor.
În total, asemenea radare au fost amplasate pe 11 drumuri naționale, iar autoritățile au în vedere extinderea rețelei.
Ce mesaj primesc șoferii
Sistemul este foarte simplu de înțeles. Conducătorul auto vede pe panou viteza cu care se deplasează și poate verifica imediat dacă se află în limitele legale.
În cazul în care viteza este prea mare, mesajul vizual îl avertizează să încetinească.
Spre deosebire de un radar utilizat pentru sancționare, dispozitivul are în această etapă un caracter predominant preventiv.
Ideea din spatele acestor dispozitive este ca șoferul să fie determinat să reducă viteza înainte ca abaterea să se transforme într-o situație periculoasă.
Sistemele automate de monitorizare, următorul pas
Radarele „prietenoase” sunt prezentate ca o etapă intermediară înaintea extinderii sistemelor automate de supraveghere a traficului.
Potrivit informațiilor din mediul online, sistemul e-Sigur urmează să aibă un rol important în monitorizarea abaterilor și în transmiterea sancțiunilor către conducătorii auto.
Astfel, dacă radarele informative de acum doar afișează viteza și avertizează șoferii, următoarea etapă presupune utilizarea tehnologiei pentru identificarea abaterilor și aplicarea sancțiunilor conform procedurilor legale.
Radarele de viteză, folosite de ani buni în alte țări
Sisteme de monitorizare automată și dispozitive destinate controlului vitezei sunt utilizate de mai mulți ani în țări precum Marea Britanie, Germania și Belgia.
Scopul principal al acestor mecanisme este reducerea vitezei excesive și creșterea siguranței rutiere.
Pentru șoferii din România, apariția tot mai multor sisteme de monitorizare înseamnă că respectarea limitelor de viteză va deveni din ce în ce mai importantă, în condițiile extinderii infrastructurii de supraveghere a traficului.