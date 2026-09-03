Mare atenție șoferi! Au apărut radarele „prietenoase” pe drumurile naționale. Când ar putea veni amenzile direct acasă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 16:40

Primele radare fixe de tip informativ au început să fie întâlnite pe DN1, pe traseul București–Ploiești. Dispozitivele afișează viteza în timp real și îi avertizează pe conducătorii auto atunci când depășesc limita legală, însă, în această etapă, nu aplică sancțiuni. Rolul lor este de a-i obișnui pe șoferi cu sistemele automate de monitorizare a vitezei și cu viitoarele mecanisme de sancționare.

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