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Stiinta si tehnologie· 2 min citire
Expert în detectarea deepfake: Cursa pare pierdută, AI va decide înaintea specialiștilor ce este „adevărat”
Deep fake greu de detectat
Publicat31 aug. 2026, 08:47
Actualizat31 aug. 2026, 08:49
Unul dintre cei mai importanți experți în detectarea falsurilor create cu ajutorul tehnologiei digitale și al inteligenței artificiale trage un semnal de alarmă privind capacitatea oamenilor de a mai face față acestor atacuri. Într-o analiză pentru The New York Times, Hany Farid atrage atenția că ne aflăm în fața unei probleme existențiale, nu tehnice, pentru că algoritmii au ajuns să decidă ce este „adevărat” înainte ca experții să poată verifica.
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