Știința din spatele slăbitului: Unde se duce, de fapt, grăsimea din corp?

Scris de Iulian Budusan Publicat: 29 aug. 2026, 18:44

Deși internetul este invadat de trucuri precum consumul de scorțișoară sau „fibermaxxing”, dar și de tratamente populare cu medicamente GLP-1 de tip Ozempic, un detaliu de bază rămâne adesea neînțeles. Deși 1 din 8 adulți americani utilizează deja astfel de terapii pentru scăderea în greutate, puțini cunosc procesul biologic exact prin care corpul elimină, în mod real, kilogramele în plus.

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