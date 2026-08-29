Știința din spatele slăbitului: Unde se duce, de fapt, grăsimea din corp?

Deși internetul este invadat de trucuri precum consumul de scorțișoară sau „fibermaxxing”, dar și de tratamente populare cu medicamente GLP-1 de tip Ozempic, un detaliu de bază rămâne adesea neînțeles. Deși 1 din 8 adulți americani utilizează deja astfel de terapii pentru scăderea în greutate, puțini cunosc procesul biologic exact prin care corpul elimină, în mod real, kilogramele în plus.
Deși curele de slăbire, antrenamentele fizice și soluțiile moderne pentru scăderea în greutate sunt subiecte de interes major, modul în care organismul elimină kilogramele în plus rămâne o necunoscută pentru mulți. Frecvent, persisită ideea eronată că țesutul adipos se transformă în energie pură, se convertește în masă musculară sau dispare prin transpirație intensă.
Ce se întâmplă cu grăsimea corporală în timpul slăbirii
Procesul de scădere în greutate se declanșează atunci când organismul intră într-un deficit caloric — consumând mai multă energie decât obține din alimentație. Pentru a acoperi această diferență, corpul folosește rezervele de glicogen și, treptat, apelează la depozitele adipoase ca sursă principală de combustibil.
Atunci când grăsimea este metabolizată, compușii ei chimici sunt descompuși prin reacții oxidative complexe. În urma acestor procese de ardere, reziduurile finale rezultate sunt dioxidul de carbon și apa.
Plămânii, principalul organ prin care se elimină kilogramele
Un studiu de referință realizat de cercetătorii australieni a redefinit modul în care comunitatea medicală înțelege metabolizarea grăsimilor. Rezultatele au demonstrat cum sunt eliminate în mod real reziduurile din corp:
84% prin respirație: Cea mai mare parte din masa de grăsime descompusă este convertită în dioxid de carbon ($CO_2$) și eliminată treptat din organism prin plămâni, în timpul expirării.
16% sub formă de apă: Restul masei metabolizate este transformat în apă ($H_2O$), fiind eliminat ulterior prin urină, transpirație sau respirație.
Exercițiile fizice și saunele care provoacă transpirație excesivă duc la o pierdere temporară de lichide, nu la arderea directă a grăsimii. Greutatea eliminată exclusiv prin transpirație este reatribuită imediat ce organismul este rehidratat.
Înțelegerea mecanismelor biologice din spatele metabolizării grăsimilor ajută la evitarea soluțiilor rapide sau nefondate științific, cum sunt curele de detoxifiere agresive.
Crearea unui deficit caloric sustenabil prin alimentație echilibrată, mișcare constantă, un somn odihnitor și gestionarea optimă a stresului rămâne singura cale eficientă pentru eliminarea grăsimii pe termen lung.