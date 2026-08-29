Tratament nou pentru adulții cu HIV, aprobat în SUA. Se administrează o dată pe zi

Autoritatea americană care reglementează medicamentele a aprobat un nou tratament pentru adulții cu HIV, care poate fi administrat o singură dată pe zi. Noua opțiune poate înlocui tratamentul folosit deja de pacienții la care virusul este ținut sub control și poate reduce numărul de pastile luate zilnic de cei care urmează scheme mai complicate.
Noul tratament pentru HIV se administrează o dată pe zi
FDA a aprobat medicamentul Bixlenvo, un comprimat care conține bictegravir 75 mg și lenacapavir 50 mg, destinat adulților cu infecție HIV-1 la care tratamentul antiretroviral menține virusul la niveluri suprimate.
Potrivit indicației de autorizare, tratamentul poate fi utilizat la pacienții pentru care nu există dovezi că virusul este rezistent la cele două substanțe active din combinație.
Bictegravirul și lenacapavirul acționează asupra unor etape diferite ale ciclului de viață al HIV. Bictegravirul este un inhibitor al integrazei, enzimă de care virusul are nevoie pentru a-și integra materialul genetic în celulele infectate. Lenacapavirul acționează asupra capsidei, structura proteică ce protejează materialul genetic al virusului.
Detalii importante despre tratament
Terapia antiretrovirală reduce cantitatea de HIV din sânge până la niveluri foarte scăzute, proces cunoscut drept supresie virală. Tratamentul nu elimină însă virusul din organism, astfel încât terapia trebuie continuată pentru menținerea controlului infecției.
Pentru unele persoane, tratamentul HIV poate presupune scheme complexe, cu mai multe medicamente și comprimate administrate zilnic. Aceste situații pot apărea inclusiv în cazul pacienților cu un istoric îndelungat de tratament sau cu rezistență la anumite medicamente antiretrovirale.
Bixlenvo este aprobat, în prezent, doar în SUA
Potrivit comunicatului companiei farmaceutice americane Gilead Sciences, care a dezvoltat tratamentul, combinația de bictegravir și lenacapavir este aprobată în prezent doar în Statele Unite.
Rezultatele detaliate ale studiilor ARTISTRY-1 și ARTISTRY-2 au fost publicate în revistele medicale The Lancet și The Lancet HIV.