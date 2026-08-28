Schimbări majore în București: Primăria taie din ajutorul oferit copiilor cu dizabilități

Scris de Iulian Budusan Publicat: 28 aug. 2026, 09:47

Schimbare importantă pentru familiile cu copii cu dizabilități din Capitală: stimulentul financiar ar putea fi modificat și acordat diferențiat, după gradul de handicap. Decizia finală depinde de votul de vineri din Consiliul General al Primăriei București.

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