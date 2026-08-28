Schimbări majore în București: Primăria taie din ajutorul oferit copiilor cu dizabilități

Schimbare importantă pentru familiile cu copii cu dizabilități din Capitală: stimulentul financiar ar putea fi modificat și acordat diferențiat, după gradul de handicap. Decizia finală depinde de votul de vineri din Consiliul General al Primăriei București.
Primăria Capitalei pregătește o reorganizare profundă a sprijinului financiar acordat copiilor cu dizabilități. Un nou proiect de hotărâre modifică actualul sistem de acordare a stimulentului fix de 1.000 de lei lunar și introduce plafoane de plată eșalonate direct proporțional cu severitatea diagnosticului medical.
Noile reguli sunt concepute să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027, dată de la care plățile nu vor mai fi egale pentru toți beneficiarii, ci vor varia în funcție de încadrarea în gradul de handicap.
Câți bani vor primi beneficiarii: noile sume diferențiate
Sistemul unic de compensare va fi înlocuit de un grilaj financiar clar stabilit. Suma maximă va fi păstrată doar pentru cazurile severe, în timp ce pentru gradele mai ușoare ajutorul va fi redus sau eliminat complet.
1.000 lei/lună: pentru copiii încadrați în gradul grav sau grav cu asistent personal;
800 lei/lună: pentru copiii cu handicap accentuat;
400 lei/lună: pentru copiii cu handicap mediu;
0 lei: copiii încadrați în gradul ușor nu vor mai primi acest ajutor financiar.
Toate dosarele eligibile înregistrate la Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB) până la 31 decembrie 2026 vor beneficia de vechiul cuantum de 1.000 de lei pentru plățile aferente anului 2026 și perioadelor anterioare.
Condiții mai severe de acordare: vechimea domiciliului și datoriile la stat
Proiectul introduce reguli de eligibilitate mai stricte pentru noii solicitanți. Începând cu anul 2027, pentru a depune o cerere validă, cel puțin unul dintre părinți sau reprezentantul legal va trebui să aibă domiciliul stabil în București de minimum 12 luni consecutive înainte de solicitare.
De asemenea, o altă condiție eliminatorie este lipsa datoriilor restante neeșalonate către bugetul local.
Măsura include însă o excepție pentru cazurile oncologice. Vor rămâne eligibili și copiii aflați sub tratament medical în Capitală pentru afecțiuni hemato-oncologice, chiar dacă certificatele de handicap sunt emise de comisii din alte județe, cu condiția ca un părinte să aibă reședința sau domiciliul în București.
De ce taie Primăria Capitalei din ajutoare: argumentele oficiale
Argumentația din spatele acestei decizii se bazează pe sustenabilitatea bugetară și prevenirea migrației speculative din alte regiuni. În referatul de aprobare al proiectului se arată că între 70% și 80% dintre primăriile din țară nu oferă stimulente financiare directe pentru persoanele cu dizabilități, fapt ce a generat un „efect de atragere” (pull factor) al beneficiarilor din alte județe către Capitală.
Reprezentanții municipalității susțin că măsura este proporțională, nediscriminatorie și aliniată practicilor europene. Prin această reorganizare, Consiliul General nu restrânge un drept legal național, ci reconfigurează un beneficiu creat la nivel local, cu scopul de a-i asigura plata integrala pe termen lung și de a-l direcționa către cazurile cu adevărat prioritare.
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