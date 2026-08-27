România construiește un adevărat oraș militar la Marea Neagră.Va avea facilități extinse și se va întinde pe mii de hectare

România face un pas important în extinderea infrastructurii militare de la Marea Neagră. Guvernul urmează să aprobe lucrările necesare pentru modernizarea Bazei 57 Aeriene „Mihail Kogălniceanu”, proiect care ar urma să transforme obiectivul într-una dintre cele mai mari baze militare din Europa.
Primele construcții vechi vor fi demolate
Proiectul de extindere începe cu scoaterea din funcțiune și demolarea unor construcții existente în incinta bazei, conform Hotărârii de Guvern discutată în ședința de joi.
Printre construcțiile care urmează să fie demolate se află Pavilionul D, cu o suprafață de 325 de metri pătrați, Pavilionul B1, care are 1.187 de metri pătrați, și Pavilionul E, cu 316 metri pătrați.
Pe lista lucrărilor se află și o platformă betonată destinată staționării aeronavelor, cu o suprafață de 5.300 de metri pătrați.
Demolarea acestor facilități face parte din procesul amplu de modernizare și extindere a bazei aeriene de la Mihail Kogălniceanu.
Baza va putea găzdui 20.000 de militari
Proiectul prevede transformarea Bazei 57 Aeriene „Mihail Kogălniceanu” într-un complex militar de dimensiuni impresionante. Conform planurilor, până în anul 2040 aceasta ar urma să devină cea mai mare bază de acest tip din Europa.
Investiția totală este estimată la 2,5 miliarde de euro, iar forma finală a obiectivului este gândită pentru aproximativ 20.000 de militari.
Dimensiunea proiectului depășește însă infrastructura strict militară. Baza va include facilități pentru viața de zi cu zi a personalului, astfel încât complexul să funcționeze practic asemenea unui mic oraș.
Vor fi construite locuințe pentru militari, o grădiniță, o școală și un spital, alături de magazine și alte spații necesare.
România păstrează proprietatea asupra bazei
Modernizarea și extinderea Bazei 57 Aeriene „Mihail Kogălniceanu” este finanțată din bugetul Ministerului Apărării Naționale. Autoritățile române încearcă în același timp să obțină 400 de milioane de euro de la Comisia Europeană pentru finanțarea proiectului.
După finalizare, baza va putea fi utilizată împreună cu aliații NATO, însă proprietatea asupra întregului obiectiv va rămâne în proporție de 100% a statului român.
Proiectul va fi construit în patru etape
Dimensiunea investiției presupune o perioadă lungă de realizare. Lucrările au fost împărțite în patru etape, iar finalizarea întregului proiect este estimată la aproximativ 20 de ani, în funcție de alocările bugetare.
Prima parte a proiectului presupune realizarea infrastructurii necesare pentru funcționarea întregului complex. Sunt prevăzute branșamente, racorduri și rețele exterioare, dar și lucrări pentru devierea rețelelor de energie electrică și gaze naturale.
Vor fi efectuate și lucrări de amenajare a terenului pentru pregătirea suprafeței pe care se va dezvolta noul complex militar.
O nouă pistă și infrastructură pentru aeronave
Planurile includ construirea unei noi piste de decolare-aterizare și amenajarea zonelor de mișcare aeroportuară.
Pista va beneficia de un punct de control pentru zbor și de platforme destinate operării aeronavelor. Pentru desfășurarea activităților aeriene sunt prevăzute și sisteme moderne de balizaj și radionavigație.
Infrastructura aeroportuară va fi completată de spații destinate mentenanței aeronavelor și de facilități necesare operării acestora.
Vor fi construite cazărmi, hangare și drumuri
Extinderea bazei presupune și dezvoltarea unei infrastructuri ample pentru personalul militar și pentru tehnica utilizată. Proiectul include o nouă cazarmă, hangare, facilități administrative și sociale, precum și zone pentru tranzit și depozitare.
Va fi amenajat și un parc destinat tehnicii militare. Pentru securizarea întregului obiectiv sunt prevăzute împrejmuiri și puncte de control pentru acces.
Rețeaua rutieră internă va include un drum perimetral de incintă și drumuri interioare care vor asigura circulația în interiorul bazei.
Un complex militar întins pe 2.300 de hectare
În forma finală, Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” va ocupa o suprafață de aproximativ 2.300 de hectare.
Pe lângă infrastructura destinată militarilor și aeronavelor, complexul va avea facilități sociale și administrative, spații comerciale și medicale, precum și infrastructură pentru activitățile logistice.
Proiectul este conceput pentru utilizarea bazei de către România și aliații NATO, în contextul importanței strategice pe care infrastructura militară de la Marea Neagră o are pentru securitatea regională.