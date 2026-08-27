România construiește un adevărat oraș militar la Marea Neagră.Va avea facilități extinse și se va întinde pe mii de hectare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 aug. 2026, 21:03

România face un pas important în extinderea infrastructurii militare de la Marea Neagră. Guvernul urmează să aprobe lucrările necesare pentru modernizarea Bazei 57 Aeriene „Mihail Kogălniceanu”, proiect care ar urma să transforme obiectivul într-una dintre cele mai mari baze militare din Europa.

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