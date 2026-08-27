Circulație feroviară perturbată joi seară: defecțiune la Fetești, întârzieri spre București și Constanța

Scris de Darius Stănescu Publicat: 27 aug. 2026, 22:18

Circulația feroviară este perturbată joi seară, 27 august 2026, pe rutele Constanța–București și Fetești–Țăndărei, după ce instalația de centralizare electronică din stația Fetești s-a defectat.

Distribuie articolul