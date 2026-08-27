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Circulație feroviară perturbată joi seară: defecțiune la Fetești, întârzieri spre București și Constanța

CFR

CFR

Scris de Darius Stănescu Publicat: 27 aug. 2026, 22:18

Circulația feroviară este perturbată joi seară, 27 august 2026, pe rutele Constanța–București și Fetești–Țăndărei, după ce instalația de centralizare electronică din stația Fetești s-a defectat.

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a transmis că problema tehnică a apărut la ora 20:46. În aceste condiții, mai multe trenuri sunt menținute temporar în stația Fetești, dar și în stațiile aflate în apropiere.

Probleme pentru trenurile spre București și Constanța

Defecțiunea afectează circulația garniturilor care tranzitează unul dintre cele mai importante noduri feroviare de pe magistrala București–Constanța, precum și a trenurilor de pe relația Fetești–Țăndărei.

Reprezentanții CFR SA spun că echipele tehnice au ajuns la fața locului și intervin pentru identificarea cauzei, precum și pentru repunerea în funcțiune a instalației.

Centralizarea electronică este sistemul care permite controlul și verificarea semnalelor și macazurilor din stație. Din motive de siguranță, circulația trenurilor este limitată atunci când această instalație nu funcționează normal.

CFR SA: Circulația va fi reluată după remedierea problemei

CFR SA a precizat că intervenția se desfășoară cu respectarea procedurilor de siguranță feroviară. Până la acest moment, compania nu a comunicat un interval estimat pentru reluarea circulației în condiții normale.

Călătorii sunt sfătuiți să urmărească informațiile transmise de operatorii feroviari și de CFR SA, întrucât sunt posibile întârzieri pe traseele Constanța–București și Fetești–Țăndărei.

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