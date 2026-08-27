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Social· 1 min citire
Circulație feroviară perturbată joi seară: defecțiune la Fetești, întârzieri spre București și Constanța
CFR
Circulația feroviară este perturbată joi seară, 27 august 2026, pe rutele Constanța–București și Fetești–Țăndărei, după ce instalația de centralizare electronică din stația Fetești s-a defectat.
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