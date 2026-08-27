Isteria „strigoilor” de pe TikTok produce scene incredibile. O familie s-a trezit cu indivizi mascați în miezul nopții

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 aug. 2026, 17:56

Videoclipurile de pe TikTok despre presupusele apariții ale „strigoilor” în satele din România au ajuns să provoace teamă și în Șuțești, județul Brăila. În ultimele nopți, persoane necunoscute ar fi intrat în curțile localnicilor, ar fi lovit pereții caselor și ar fi aruncat cu pietre, iar camerele de supraveghere au surprins indivizi cu fețele acoperite.

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