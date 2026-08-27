Isteria „strigoilor” de pe TikTok produce scene incredibile. O familie s-a trezit cu indivizi mascați în miezul nopții

Videoclipurile de pe TikTok despre presupusele apariții ale „strigoilor” în satele din România au ajuns să provoace teamă și în Șuțești, județul Brăila. În ultimele nopți, persoane necunoscute ar fi intrat în curțile localnicilor, ar fi lovit pereții caselor și ar fi aruncat cu pietre, iar camerele de supraveghere au surprins indivizi cu fețele acoperite.
„Strigoii” de pe TikTok au ajuns în Șuțești
În ultimele săptămâni, pe TikTok au circulat numeroase videoclipuri și transmisiuni live în care utilizatorii povestesc despre presupuse apariții ale unor „strigoi” în sate din România. Filmările au fost distribuite masiv, iar imaginile și relatările despre presupusele incidente au generat numeroase reacții în mediul online.
Fenomenul a ajuns și în Șuțești, județul Brăila. La început, localitatea a fost menționată în materiale video care anunțau că astfel de apariții ar fi fost semnalate și în această zonă.
Ulterior, localnicii au început să relateze despre zgomote și incidente petrecute în timpul nopții în apropierea locuințelor. Mai multe persoane ar fi profitat de teama creată în mediul online și ar fi început să intre în curțile oamenilor, încercând să îi sperie.
Camerele au surprins persoane cu fețele acoperite
Un astfel de episod a fost surprins de camerele de supraveghere instalate la locuința unei familii din Șuțești. În imagini apar două persoane cu fețele acoperite, care ar fi pătruns pe proprietate în timpul nopții. Cei doi indivizi aveau asupra lor și bâte.
Scenele surprinse de camere schimbă însă imaginea creată de videoclipurile distribuite pe TikTok. În locul unor apariții inexplicabile, imaginile indică prezența unor persoane reale care intră pe proprietățile localnicilor.
Localnicii au ajuns să lege de aceste persoane și alte incidente reclamate în timpul nopții. Printre acestea se numără zgomotele puternice produse în jurul caselor sau chiar loviturile auzite în pereții locuințelor.
De asemenea, oamenii spun că pietre au fost aruncate spre case și geamuri, iar în unele situații au fost distruse obiecte aflate în exteriorul locuințelor.
Poliția a fost chemată după un incident petrecut în timpul nopții
Cel puțin unul dintre aceste incidente a ajuns în atenția Poliției în noaptea de 27 august. Potrivit relatărilor din presa locală, în aceeași noapte au fost înregistrate mai multe sesizări.
Primul apel la 112 ar fi fost făcut în jurul orei 22:00, iar o altă sesizare ar fi fost transmisă după miezul nopții. Poliția a confirmat oficial unul dintre apeluri. Sesizarea a fost primită în jurul orei 00:10, iar un echipaj s-a deplasat la fața locului pentru verificări.
Polițiștii au discutat cu apelantul, un bărbat în vârstă de 37 de ani, din satul Șuțești, care le-a relatat ce s-ar fi întâmplat la locuința sa.
„Acesta a relatat faptul că persoane necunoscute ar fi pătruns în curtea locuinței sale, ar fi lovit pereții imobilului, după care ar fi părăsit zona. În cauză, polițiștii efectuează verificări în vederea stabilirii cu exactitate a situației de fapt și a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, au transmis polițiștii.
Ancheta urmează să stabilească cine sunt persoanele care ar fi intrat în curtea locuinței și în ce împrejurări s-a produs incidentul.
Localnicii spun că nu mai știu la ce să se aștepte noaptea
Teama s-a răspândit în Șuțești și, potrivit mărturiilor localnicilor, și în unele localități din apropiere.
Un localnic a povestit că oamenii sunt speriați de zgomotele și incidentele care au loc după lăsarea întunericului. Acesta susține că persoanele implicate ar arunca pietre asupra caselor și geamurilor și ar provoca distrugeri în curțile localnicilor.
„Sperie oamenii, aruncă cu pietre pe case și în geamuri, sparg mesele de afară. Fac zgomote așa de speriat. Se întâmplă în Șuțești, dar și în comune din apropiere. O fac pentru ca lumea să creadă că sunt strigoi cum au văzut în alte comune, că sunt mereu live-uri pe TikTok cum atacă strigoii. De fapt, sunt niște oameni cu cagule ce nu au ce face noaptea. Totuși, e periculos așa ceva”, a relatat acesta pentru debraila.
Mărturia indică faptul că poveștile despre „strigoi” apărute în mediul online ar fi devenit un pretext pentru persoane care încearcă să îi sperie pe localnici.
Un fenomen online care a provocat panică în mai multe sate
Videoclipurile și transmisiunile live despre presupusele apariții ale „strigoilor” au circulat intens pe TikTok. În numeroase materiale sunt prezentate situații nocturne despre care autorii susțin că ar avea legătură cu aceste presupuse personaje.
Distribuirea masivă a filmărilor a făcut ca poveștile să ajungă și în alte comunități, unde oamenii au început să fie atenți la zgomote sau la prezențe neobișnuite în apropierea locuințelor.
În cazul Șuțești, însă, incidentele reclamate de localnici au ajuns și în atenția Poliției, iar camerele de supraveghere au surprins persoane cu fețele acoperite în timp ce pătrundeau pe o proprietate.
Un alt caz a pornit de la informații false distribuite online
Episodul din Brăila apare după un alt incident în care informații false răspândite în mediul online au avut urmări grave. Pe 8 august, în Recea-Cristur, județul Cluj, mai mulți tineri au atacat cu bâte și topoare o ambulanță care ajunsese în localitate pentru a prelua un pacient.
Atacatorii s-ar fi temut că autospeciala era ceea ce în mediul online era prezentat drept „ambulanţa neagră care fură copii”. Cele două cazuri au în comun teama alimentată de informații și scenarii răspândite în mediul online, care ajung să influențeze reacțiile oamenilor în lumea reală.