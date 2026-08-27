Când începe și când se termină anul școlar 2026-2027: calendarul complet al vacanțelor

Scris de Darius Stănescu Publicat: 27 aug. 2026, 17:20

Anul școlar 2026-2027 debutează în septembrie, iar Ministerul Educației a fixat deja toate reperele importante pentru elevi și părinți: prima zi de curs, modulele de învățare și fiecare vacanță din calendar. Cei mai mulți elevi vor merge la școală timp de 36 de săptămâni, însă există diferențe pentru clasele terminale și pentru învățământul profesional.

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