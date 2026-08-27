Când începe și când se termină anul școlar 2026-2027: calendarul complet al vacanțelor

Anul școlar 2026-2027 debutează în septembrie, iar Ministerul Educației a fixat deja toate reperele importante pentru elevi și părinți: prima zi de curs, modulele de învățare și fiecare vacanță din calendar. Cei mai mulți elevi vor merge la școală timp de 36 de săptămâni, însă există diferențe pentru clasele terminale și pentru învățământul profesional.
Prima zi de școală și finalul anului
Cursurile pentru anul școlar 2026-2027 pornesc luni, 7 septembrie 2026. Pentru majoritatea elevilor, ultima zi de curs este vineri, 18 iunie 2027, moment în care se încheie cele 36 de săptămâni de activitate didactică.
Nu toți elevii termină anul în aceeași zi:
Clasele a XII-a și a XIII-a finalizează cursurile pe 4 iunie 2027 (34 de săptămâni), pentru pregătirea Bacalaureatului.
Clasa a VIII-a încheie pe 11 iunie 2027, înainte de Evaluarea Națională.
Elevii din învățământul tehnologic și profesional au un program mai lung, de 37 de săptămâni, cu finalul stabilit pe 25 iunie 2027.
Cele cinci module de învățare
Anul școlar este împărțit în cinci module, separate de perioadele de vacanță:
Modulul 1: 7 septembrie – 23 octombrie 2026
Modulul 2: 2 noiembrie – 22 decembrie 2026
Modulul 3: 11 ianuarie – 12/19/26 februarie 2027 (în funcție de vacanța de schi aleasă local)
Modulul 4: 22 februarie/1 martie/8 martie – 23 aprilie 2027
Modulul 5: 5 mai – 18 iunie 2027
Diferențele dintre module 3 și 4 apar pentru că vacanța de schi nu are o dată fixă la nivel național, ci este stabilită separat de fiecare inspectorat școlar.
Toate vacanțele din 2026-2027
Vacanța de toamnă: 24 octombrie – 1 noiembrie 2026 (revenire la cursuri pe 2 noiembrie)
Vacanța de iarnă: 23 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027 (revenire pe 11 ianuarie), cea mai lungă pauză din prima parte a anului
Vacanța de schi (variabilă pe județe): 15-21 februarie, 22-28 februarie sau 1-7 martie 2027, aleasă local după consultări cu profesori, părinți și elevi
Vacanța de primăvară: 24 aprilie – 4 mai 2027 (include Paștele ortodox, pe 2 mai), revenire pe 5 mai
Vacanța de vară: începe pe 19 iunie 2027 pentru majoritatea elevilor, cu excepțiile menționate mai sus pentru clasele terminale și profesionale
Zile libere suplimentare
În afara vacanțelor oficiale, elevii nu au cursuri în zilele de sărbătoare legală care pică în perioada școlară: 5 octombrie (Ziua Internațională a Educației), 30 noiembrie (Sfântul Andrei), 1 decembrie (Ziua Națională) și 1 iunie (Ziua Copilului). Ziua Învățătorului, pe 5 iunie 2027, cade sâmbătă, deci nu afectează programul. Sărbătorile de Paște și Rusalii nu adaugă zile libere separate, fiindcă se suprapun deja cu vacanțele fixe din calendar.
Atenție la examene
Calendarul anului școlar este distinct de calendarul examenelor naționale. Datele pentru Evaluarea Națională, Bacalaureat, simulări și admitere sunt publicate separat de Ministerul Educației, motiv pentru care clasele a VIII-a și a XII-a/XIII-a termină cursurile mai devreme decât restul elevilor.